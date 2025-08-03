«Видим прогресс команды на табло. Повесим четвертое место на стенку и будем работать усерднее». Чикунова о комбинированной эстафете на ЧМ

Чикунова заявила, что пловчихи будут работать усерднее после 4-го места на ЧМ.

Российская команда (Алина Гайфутдинова , Евгения Чикунова, Дарья Клепикова и Дарья Трофимова) стала четвертой в комбинированной эстафете 4 по 100 м на чемпионате мира в Сингапуре. Победу одержала сборная США с мировым рекордом.

«Мы очень рады, мы четвертые, но есть осадок, как будто можно было действительно еще сильнее плыть. По крайней мере, говорю про свой этап. Честно, я выложилась на все 100, конечно, плыть с такими спортсменками рядом добавляло мне уверенности и сил. Я горжусь нашей эстафетой.

Чувствуем, что у нас теперь женская сборная мирового уровня? Мы действительно видим, что прогресс на табло. Это подстегивает. Мы повесим четвертое место на стенку на Круглом в бассейне, будем работать еще усерднее», – сказала серебряный призер ЧМ-2025 Евгения Чикунова.

