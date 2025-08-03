Клепикова о 4-м месте в комбинированной эстафете: «Мы возьмем это за отправную точку. Это не проигрыш, а только начало»

Клепикова заявила, что 4-е место российской женской команды – «только начало».

Сборная России (Алина Гайфутдинова , Евгения Чикунова , Дарья Клепикова и Дарья Трофимова) стала четвертой в комбинированной эстафете 4 по 100 м на чемпионате мира в Сингапуре. Победу одержала сборная США с мировым рекордом.

«Мы возьмем это за отправную точку. Это не проигрыш, а только начало. Было ли ощущение, что все уедем отсюда с медалями? Мы настраивали себя. Конечно, этого хотелось», – сказала чемпионка мира и призер ЧМ Дарья Клепикова.

