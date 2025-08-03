  • Спортс
  • Водные виды
  • Новости
  • Гайфутдинова о комбинированной эстафете: «Безумно рада, что мы вышли, сделали классный результат все. 4-е место – это достойно. Мы молодые»
5

Гайфутдинова о комбинированной эстафете: «Безумно рада, что мы вышли, сделали классный результат все. 4-е место – это достойно. Мы молодые»

Гайфутдинова назвала достойным 4-е место в комбинированной эстафете на ЧМ.

Российская команда (Алина Гайфутдинова, Евгения Чикунова, Дарья Клепикова и Дарья Трофимова) стала четвертой в комбинированной эстафете 4 по 100 м на чемпионате мира в Сингапуре. Победу одержала сборная США с мировым рекордом.

«На самом деле я очень благодарна девочкам, я их очень люблю, потому что сегодня утром после предварительного заплыва ничего не хотелось, хотелось бегом домой, отдыхать. Но надо было еще вечер плыть.

Даша Клепикова нас очень хорошо настроила всех, как капитан она справляется просто отлично. Поэтому сейчас я безумно рада, что мы вышли, сделали классный результат все. Четвертое место – это достойно. Мы молодые», – сказала спортсменка.

Также она прокомментировала победу мужской команды в комбинированной эстафете. В составе сборной России выступили Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Андрей Минаков и Егор Корнев.

«Смотришь на них – и гордость за них, они мотивируют, дают энергию. Круто, когда у нас плывет Пригода, который отец, при этом рядом с ним плывет Мирон на 11 лет его младше – возможно все. Женская команда у нас подрастает, есть три года, чтобы потренироваться и выдать максимум», – приводит слова Гайфутдиновой «Чемпионат». 

🥇 🥇 🥈 🥉 Град медалей России в плавании: историческая эстафета, «не наш» вид, Колесников!

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Чемпионат.com
logoсборная России
logoМирон Лифинцев
logoДарья Клепикова
logoДарья Трофимова
logoЕвгения Чикунова
Алина Гайфутдинова
logoсборная России жен
logoКирилл Пригода
logoАндрей Минаков
logoЕгор Корнев
logoЧемпионат мира по водным видам спорта
плавание
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости водных видов спорта в любимой соцсети
Главные новости
Лифинцев о ЧМ в Сингапуре: «Каждый раз, когда приезжал в бассейн и уезжал, видел, что стоит толпа, кричит мне. Определенная фан‑база там уже есть»
сегодня, 13:43
Корнев о сборной России: «На чемпионате мира мы были как единый кулак. У нас есть ментальная связь друг с другом»
сегодня, 13:35
Пахалина о жизни в США: «Так и не привыкла за столько лет. Москва куда лучше Нью-Йорка – по чистоте, по наполнению жизни»
37сегодня, 13:12
Пахалина о китайских прыгунах в воду: «Завышение оценок прослеживается давно. Неприятно видеть, что подобное входит в систему»
1сегодня, 13:10
Пахалина про СССР: «Очереди были, но была и абсолютная безопасность, не было маньяков. Может, просто жили другими ценностями»
102сегодня, 12:43
Олимпийская чемпионка Пахалина, живущая в США: «В политике вообще не разбираюсь. Знаю только, что Путин – лучший президент»
39сегодня, 12:30
Клепикова о ЧМ в Сингапуре: «Атмосфера была позитивная, иностранные спортсмены нас тепло приняли»
1сегодня, 11:18
Дарья Клепикова: «Нет ничего страшнее, чем экзамен в музыкальной школе. Когда плыву на чемпионате мира, чувствую себя увереннее»
2сегодня, 08:19
Губерниев о нейтральном статусе: «Если человек против выступления россиян на крупных стартах, то он просто дурак или ищет какую-то выгоду»
42вчера, 20:59
Дмитрий Свищев: «За возвращение гимна и флага борются все – президент страны, ОКР, Минспорт, федерации. К сожалению, антироссийское лобби очень сильное»
5вчера, 20:34
Ко всем новостям
Последние новости
Чигирева о синхронном плавании на ЧМ: «Мы были готовы, что где‑то придержат оценки или нервы будут шалить. Каждая медаль была очень эмоциональной»
4 августа, 19:09
Хоккейный «Ак Барс» поздравил пловца Минакова с золотом чемпионата мира: «Гордимся нашим татарстанским спортсменом»
4 августа, 19:00
Путин поздравил российских пловцов с золотом в эстафете: «Ваш триумф стал ярким, вдохновляющим завершением выступления нашей сборной на ЧМ в Сингапуре»
24 августа, 16:04
«Закрылся мой гештальт. Первая золотая медаль в жизни на уровне чемпионата мира». Гана Максимова об итогах турнира
1 августа, 06:54
Прыгун в воду Бондарь: «У меня была восстановительная пауза. Снизил нагрузку до минимума, какое-то время не поднимался на 10-метровую вышку»
26 июля, 08:28
Депутат Свищев: «Без совместной работы с WADA на сегодняшний день участие в международных соревнованиях невозможно»
215 июля, 22:10
«Были даны все необходимые гарантии безопасности». Российские спортсмены примут участие в открытии Универсиады
115 июля, 20:35
Норвежский журналист Салтведт: «Подозреваю, что у Ковентри будет гораздо более доброжелательное отношение к России и Путину»
912 июля, 17:09
Открылась регистрация на бесплатный заплыв «Геленджикская миля». Остались слоты на 1000 м
19 июля, 07:23
Глава Крыма: «Принято решение о строительстве в республике нескольких крупных спортивных объектов. Обсуждаем создание Академии хоккея»
421 мая, 19:58