Гайфутдинова о комбинированной эстафете: «Безумно рада, что мы вышли, сделали классный результат все. 4-е место – это достойно. Мы молодые»

Гайфутдинова назвала достойным 4-е место в комбинированной эстафете на ЧМ.

Российская команда (Алина Гайфутдинова , Евгения Чикунова , Дарья Клепикова и Дарья Трофимова) стала четвертой в комбинированной эстафете 4 по 100 м на чемпионате мира в Сингапуре. Победу одержала сборная США с мировым рекордом.

«На самом деле я очень благодарна девочкам, я их очень люблю, потому что сегодня утром после предварительного заплыва ничего не хотелось, хотелось бегом домой, отдыхать. Но надо было еще вечер плыть.

Даша Клепикова нас очень хорошо настроила всех, как капитан она справляется просто отлично. Поэтому сейчас я безумно рада, что мы вышли, сделали классный результат все. Четвертое место – это достойно. Мы молодые», – сказала спортсменка.

Также она прокомментировала победу мужской команды в комбинированной эстафете. В составе сборной России выступили Мирон Лифинцев , Кирилл Пригода, Андрей Минаков и Егор Корнев.

«Смотришь на них – и гордость за них, они мотивируют, дают энергию. Круто, когда у нас плывет Пригода, который отец, при этом рядом с ним плывет Мирон на 11 лет его младше – возможно все. Женская команда у нас подрастает, есть три года, чтобы потренироваться и выдать максимум», – приводит слова Гайфутдиновой «Чемпионат».

