Климент Колесников: «Нельзя было без медали заканчивать чемпионат мира, я бы не простил себе»

Колесников заявил, что не простил бы себе выступление на ЧМ без медали.

Сегодня Климент Колесников выиграл золото в плавании на 50 м на спине на ЧМ в Сингапуре, Павел Самусенко завоевал серебро.

«Мы с Пашей на пьедестале стояли. И это важно для меня. Смотреть, как он «деревянные» медали собирает и из них покер делает, было грустно. Каждый раз оказываться с ним на пьедестале очень радует, а на чемпионате мира так тем более…

Я очень доволен и больше доволен Пашей. Я выходил хоть уверенным в своей победе, но понимал, что всякое может случиться, как в 2019‑м.

Нельзя было без медали заканчивать чемпионат мира, я бы не простил себе. Это давило не на меня, а на мой максимализм.

Многие говорят, что 50 метров на спине — это фортуна, но, учитывая результат, ни фига это не фортуна, тем более теперь это олимпийский вид», — сказал Колесников.