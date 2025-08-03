Павел Самусенко: «Приятно будет вернуться домой не четвертым»

Пловец Павел Самусенко поделился эмоциями после серебра чемпионат мира.

Самусенко завоевал серебро на дистанции 50 м на спине с результатом 24,17. С таким же временем финишировал представитель ЮАР Питер Кетце. Победу одержал Климент Колесников – 23,68.

— Я не четвертый!

— Как справлялся, что сделал, чтобы преодолеть то количество четвертых мест?

— Старался больше шутить над этим, спокойно переживать ситуацию, выходить более раскованно. И выходил на этот заплыв не как все, как бездушный робот, а более спокойно, более вальяжно.

— Проиграть только Клименту — это легче, потому что проиграл партнеру по команде?

— Я рад, что Клим выиграл, он давно с таким результатом не плыл, осталось чуть‑чуть, чтобы подвинуть свой же рекорд, который уже застоялся. Рад за него и за себя. На него не давила ситуация без медали, на меня тоже. Просто Климент хорошо начал 100 метров, от этого приходилось прогонять мысли, что может еще быстрее «полтос» проплыть.

— Что для тебя значит эта медаль?

— Приятно будет вернуться домой не четвертым.

— Если развести вас со вторым серебряным призером по тысячным?

— Он хорошо сплавал. Я думаю, не зря сделали такие правила, что смотрят по сотым. Было бы два первых, значит, два первых, — сказал Самусенко.