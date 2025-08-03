Колесников о победе на ЧМ: «Прекрасные ощущения, я очень счастлив. Но это всего 12 сотых до моего рекорда, подумал: «Почему не быстрее?»

Климент Колесников высказался о победе на чемпионате мира в Сингапуре.

Российский пловец выиграл золото на дистанции 50 м на спине с результатом 23,68 секунды.

«Это были тяжелые семь лет с моего первого чемпионата мира. Сейчас в итоге я собрал медали со всех ЧМ, не только на короткой воде.

До финала я не думал, что смогу проплыть настолько быстро. Когда я сделал касание, увидел, что разменял 24 секунды, это очень быстро для сегодняшнего дня.

Прекрасные ощущения, я очень счастлив. Но это всего 12 сотых до моего рекорда, подумал: «Почему не быстрее?» — сказал Колесников в интервью после финиша.