Колесников о победе на ЧМ: «Прекрасные ощущения, я очень счастлив. Но это всего 12 сотых до моего рекорда, подумал: «Почему не быстрее?»
Климент Колесников высказался о победе на чемпионате мира в Сингапуре.
Российский пловец выиграл золото на дистанции 50 м на спине с результатом 23,68 секунды.
«Это были тяжелые семь лет с моего первого чемпионата мира. Сейчас в итоге я собрал медали со всех ЧМ, не только на короткой воде.
До финала я не думал, что смогу проплыть настолько быстро. Когда я сделал касание, увидел, что разменял 24 секунды, это очень быстро для сегодняшнего дня.
Прекрасные ощущения, я очень счастлив. Но это всего 12 сотых до моего рекорда, подумал: «Почему не быстрее?» — сказал Колесников в интервью после финиша.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости