🥈 Плавание. Чемпионат мира-2025. Чикунова завоевала серебро на 200 м брассом, Пригода – 4-й, Клепикова – 5-я, Жигалов дисквалифицирован

Чикунова завоевала серебро на 200 м брассом на чемпионате мира в Сингапуре.

Плавание Чемпионат мира по водным видам спорта-2025 Сингапур 1 августа Женщины 100 м, вольный стиль 1. Маррит Стенберген (Нидерланды) – 52,55 2. Молли О’Каллахан (Австралия) – 52,67 3. Торри Хаск (США) – 52,89... 5. Дарья Клепикова (Россия) – 52,98 (рекорд России) 200 м, брасс 1. Кейт Дугласс (США) – 2.18,50 2. Евгения Чикунова (Россия) – 2.19,96 3. Кейлин Корбетт (ЮАР) – 2.23,52 3. Алина Змушко (Беларусь) – 2.23,52 Мужчины 200 м, брасс 1. Цинь Хайян (Китай) – 2.07,41 2. Иппэй Ватанабэ (Япония) – 2.07,70 3. Каспар Корбо (Нидерланды) – 2.07,73 4. Кирилл Пригода (Россия) – 2.07,99 Еще один россиянин Александр Жигалов финишировал 7-м, но был дисквалифицирован. 200 м, спина 1. Хуберт Кош (Венгрия) – 1.53,19 2. Питер Кетце (ЮАР) – 1.53,36 3. Йоанн Н’Дойе-Бруар (Франция) – 1.54,62 Эстафета 4x200 м, вольный стиль 1. Великобритания (Мэттью Ричардс, Джеймс Гай, Джек Макмиллан, Данкан Скотт) – 6.59,84 2. Китай (Цзи Синьцзе, Пань Чжаньлэ, Ван Шунь, Чжан Чжаньшо) – 7.00,91 3. Австралия (Флинн Саутем, Чарли Хоук, Кай Тэйлор, Максимиллиан Джулиани) – 7.00,98 Расписание чемпионата мира по водным видам спорта-2025 в Сингапуре