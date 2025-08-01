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  • 🥈 Плавание. Чемпионат мира-2025. Чикунова завоевала серебро на 200 м брассом, Пригода – 4-й, Клепикова – 5-я, Жигалов дисквалифицирован
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🥈 Плавание. Чемпионат мира-2025. Чикунова завоевала серебро на 200 м брассом, Пригода – 4-й, Клепикова – 5-я, Жигалов дисквалифицирован

Чикунова завоевала серебро на 200 м брассом на чемпионате мира в Сингапуре.

Плавание

Чемпионат мира по водным видам спорта-2025

Сингапур

1 августа

Женщины

100 м, вольный стиль

1. Маррит Стенберген (Нидерланды) – 52,55

2. Молли О’Каллахан (Австралия) – 52,67

3. Торри Хаск (США) – 52,89...

5. Дарья Клепикова (Россия) – 52,98 (рекорд России)

200 м, брасс

1. Кейт Дугласс (США) – 2.18,50

2. Евгения Чикунова (Россия) – 2.19,96

3. Кейлин Корбетт (ЮАР) – 2.23,52

3. Алина Змушко (Беларусь) – 2.23,52

Мужчины

200 м, брасс

1. Цинь Хайян (Китай) – 2.07,41

2. Иппэй Ватанабэ (Япония) – 2.07,70

3. Каспар Корбо (Нидерланды) – 2.07,73

4. Кирилл Пригода (Россия) – 2.07,99

Еще один россиянин Александр Жигалов финишировал 7-м, но был дисквалифицирован.

200 м, спина

1. Хуберт Кош (Венгрия) – 1.53,19

2. Питер Кетце (ЮАР) – 1.53,36

3. Йоанн Н’Дойе-Бруар (Франция) – 1.54,62

Эстафета 4x200 м, вольный стиль

1. Великобритания (Мэттью Ричардс, Джеймс Гай, Джек Макмиллан, Данкан Скотт) – 6.59,84

2. Китай (Цзи Синьцзе, Пань Чжаньлэ, Ван Шунь, Чжан Чжаньшо) – 7.00,91

3. Австралия (Флинн Саутем, Чарли Хоук, Кай Тэйлор, Максимиллиан Джулиани) – 7.00,98

Расписание чемпионата мира по водным видам спорта-2025 в Сингапуре

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
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logoКейт Дугласс
logoХуберт Кош
logoсборная Франции
logoЙоанн Н'Дойе-Бруар
Маррит Стенберген
logoТорри Хаск
logoЦинь Хайян
logoсборная Венгрии
logoКаспар Корбо
logoсборная Нидерландов
logoсборная Японии
Иппэй Ватанабэ
logoАлина Змушко
logoсборная ЮАР жен
logoКейлин Корбетт
logoсборная Беларуси жен
logoМэттью Ричардс
logoсборная Австралии
logoФлинн Саутем
logoКай Тэйлор
logoДжеймс Гай
logoВан Шунь
logoПань Чжаньлэ
logoДанкан Скотт
logoМаксимиллиан Джулиани
logoсборная Великобритании
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