🥈 Плавание. Чемпионат мира-2025. Чикунова завоевала серебро на 200 м брассом, Пригода – 4-й, Клепикова – 5-я, Жигалов дисквалифицирован
Плавание
Чемпионат мира по водным видам спорта-2025
Сингапур
1 августа
Женщины
100 м, вольный стиль
1. Маррит Стенберген (Нидерланды) – 52,55
2. Молли О’Каллахан (Австралия) – 52,67
3. Торри Хаск (США) – 52,89...
5. Дарья Клепикова (Россия) – 52,98 (рекорд России)
200 м, брасс
1. Кейт Дугласс (США) – 2.18,50
2. Евгения Чикунова (Россия) – 2.19,96
3. Кейлин Корбетт (ЮАР) – 2.23,52
3. Алина Змушко (Беларусь) – 2.23,52
Мужчины
200 м, брасс
1. Цинь Хайян (Китай) – 2.07,41
2. Иппэй Ватанабэ (Япония) – 2.07,70
3. Каспар Корбо (Нидерланды) – 2.07,73
4. Кирилл Пригода (Россия) – 2.07,99
Еще один россиянин Александр Жигалов финишировал 7-м, но был дисквалифицирован.
200 м, спина
1. Хуберт Кош (Венгрия) – 1.53,19
2. Питер Кетце (ЮАР) – 1.53,36
3. Йоанн Н’Дойе-Бруар (Франция) – 1.54,62
Эстафета 4x200 м, вольный стиль
1. Великобритания (Мэттью Ричардс, Джеймс Гай, Джек Макмиллан, Данкан Скотт) – 6.59,84
2. Китай (Цзи Синьцзе, Пань Чжаньлэ, Ван Шунь, Чжан Чжаньшо) – 7.00,91
3. Австралия (Флинн Саутем, Чарли Хоук, Кай Тэйлор, Максимиллиан Джулиани) – 7.00,98
Расписание чемпионата мира по водным видам спорта-2025 в Сингапуре