Евгения Чикунова: «Пригода – олицетворение настоящего спортсмена. Он не опустил руки после неудачи, продолжил бороться и в итоге достиг успеха»

Евгения Чикунова назвала Кирилла Пригоду олицетворением настоящего спортсмена.

В Сингапуре проходит чемпионат мира по плаванию. Чикунова отобралась в финал на 200 м брассом с лучшим результатом.

Накануне российские пловцы с Пригодой в составе выиграли комбинированную эстафету.

«Зарядилась победой наших ребят в эстафете, невозможно переоценить их успех. Это по-настоящему важный момент, это, не побоюсь этого слова, легендарная победа, она войдет в историю. Не только нашу, а всего плавания, всего спорта.

Мало кто вообще предполагал, что такое возможно. Я имею в виду другие команды, мало кто думал, что мы сейчас возьмём и по первой дорожке сможем проплыть на победу, в сотых от рекорда мира. Это невероятно, такое заряжает.

Кирилл Пригода – большой молодец. Он сумел собраться, это показательный момент, олицетворение настоящего спортсмена. Он не опустил руки после неудачи, продолжил бороться и в итоге достиг успеха. Безумно горжусь каждым», – сказала Чикунова.