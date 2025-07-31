Плавание. Чемпионат мира-2025. Чикунова, Клепикова, Жигалов и Пригода вышли в финал, Трофимова выбыла в полуфинале
Плавание
Чемпионат мира по водным видам спорта-2025
Сингапур
Квалификация и полуфиналы
Женщины
100 м, вольный стиль
Российская пловчиха Дарья Клепикова вышла в полуфинал с 4-м временем (53,55), Дарья Трофимова – с 13-м (54,14). Первой в квалификации стала австралийка Молли О’Каллахан (53,40).
В полуфинале Клепикова показала третий результат, установив рекорд России (53,14). Трофимова проплыла с 13-м временем (54,21) и не прошла в финал
200 м, брасс
Евгения Чикунова показала лучший результат в предварительных заплывах (2.22,30) и в полуфинале (2.20,65).
Эстафета 4×200 м, вольный стиль
Первыми в квалификации были пловчихи из США (7.49,43).
Мужчины
200 м, спина
Россиянин Дмитрий Савенко не отобрался в полуфинал, показав 29-й результат (2.00,20). Лучшим в предварительных заплывах стал канадец Блейк Тирни (1.55,17).
В полуфинале лучший результат (1.54,22) показал Питер Кетце из ЮАР.
200 м, брасс
Александр Жигалов показал лучшее время в квалификации (2.08,32), Кирилл Пригода отобрался в полуфинал с 7-м временем (2.10,46).
По итогам полуфинала Жигалов и Пригода квалифицировались в финал с 6-м (2.08,55) и 7-м результатом (2.08,91) соответственно.