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Плавание. Чемпионат мира-2025. Чикунова, Клепикова, Жигалов и Пригода вышли в финал, Трофимова выбыла в полуфинале

Пловцы Чикунова, Клепикова, Жигалов и Пригода вышли в финалы на ЧМ-2025.

Плавание

Чемпионат мира по водным видам спорта-2025

Сингапур

Квалификация и полуфиналы

Женщины

100 м, вольный стиль

Российская пловчиха Дарья Клепикова вышла в полуфинал с 4-м временем (53,55), Дарья Трофимова – с 13-м (54,14). Первой в квалификации стала австралийка Молли О’Каллахан (53,40).

В полуфинале Клепикова показала третий результат, установив рекорд России (53,14). Трофимова проплыла с 13-м временем (54,21) и не прошла в финал 

200 м, брасс

Евгения Чикунова показала лучший результат в предварительных заплывах (2.22,30) и в полуфинале (2.20,65).

Эстафета 4×200 м, вольный стиль

Первыми в квалификации были пловчихи из США (7.49,43).

Мужчины

200 м, спина

Россиянин Дмитрий Савенко не отобрался в полуфинал, показав 29-й результат (2.00,20). Лучшим в предварительных заплывах стал канадец Блейк Тирни (1.55,17).

В полуфинале лучший результат (1.54,22) показал Питер Кетце из ЮАР.

200 м, брасс

Александр Жигалов показал лучшее время в квалификации (2.08,32), Кирилл Пригода отобрался в полуфинал с 7-м временем (2.10,46).

По итогам полуфинала Жигалов и Пригода квалифицировались в финал с 6-м (2.08,55) и 7-м результатом (2.08,91) соответственно.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
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