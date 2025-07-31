12-летняя китайская пловчиха Юй Цзыди стала бронзовым призером ЧМ в эстафете
12-летняя китайская пловчиха Юй Цзыди стала бронзовым призером чемпионата мира.
Турнир проходит в Сингапуре. Сегодня сборная Китая финишировала третьей в женской эстафете 4×200 м вольным стилем. Победила Австралия, второе место заняли американки.
Юй Цзыди не участвовала в финале, но выступила за свою команду в квалификации, благодаря чему тоже получила медаль.
Ранее 12-летняя спортсменка остановилась в шаге от пьедестала в двух личных видах на ЧМ-2025 – на 200 м комплексом и баттерфляем, где заняла четвертые места.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
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