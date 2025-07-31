12-летняя китайская пловчиха Юй Цзыди стала бронзовым призером ЧМ в эстафете

12-летняя китайская пловчиха Юй Цзыди стала бронзовым призером чемпионата мира.

Турнир проходит в Сингапуре. Сегодня сборная Китая финишировала третьей в женской эстафете 4×200 м вольным стилем. Победила Австралия, второе место заняли американки.

Юй Цзыди не участвовала в финале, но выступила за свою команду в квалификации, благодаря чему тоже получила медаль.

Ранее 12-летняя спортсменка остановилась в шаге от пьедестала в двух личных видах на ЧМ-2025 – на 200 м комплексом и баттерфляем, где заняла четвертые места.