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  • Плавание. Чемпионат мира-2025. Макинтош, Маршан, Попович и Беркофф победили, Корнев – 5-й, Гайфутдинова – 6-я, австралийки выиграли эстафету 4×200 м
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Плавание. Чемпионат мира-2025. Макинтош, Маршан, Попович и Беркофф победили, Корнев – 5-й, Гайфутдинова – 6-я, австралийки выиграли эстафету 4×200 м

Корнев занял 5-е место на 100 м вольным стилем на чемпионате мира по плаванию.

Плавание

Чемпионат мира по водным видам спорта-2025

Сингапур

Женщины

200 м, баттерфляй

1. Саммер Макинтош (Канада) – 2.01,99

2. Реган Смит (США) – 2.04,99

3. Элизабет Деккерс (Австралия) – 2.06,12

50 м, спина

1. Кэтрин Беркофф (США) – 27,08

2. Реган Смит (США) – 27,25

3. Вань Лэтянь (Китай) – 27,30...

6. Алина Гайфутдинова (Россия) – 27,44

Эстафета 4×200 м, вольный стиль

1. Австралия (Лани Паллистер, Джейми Перкинс, Бритни Кастеллуззо, Молли О’Каллахан) – 7.39,35

2. США (Клэр Вайнштейн, Анна Пепловски, Эрин Джеммелл, Кэти Ледеки) – 7.40,01

3. Китай (Лю Ясинь, Ян Пэйци, Юй Итин, Ли Бинцзе) – 7.42,99

Мужчины

200 м, комплекс

1. Леон Маршан (Франция) – 1.53,68

2. Шейн Касас (США) – 1.54,30

3. Хуберт Кош (Венгрия) – 1.55,34

100 м, вольный стиль 

1. Давид Попович (Румыния) – 46,51

2. Джек Алекси (США) – 46,92

3. Кайл Чалмерс (Австралия) – 47,17...

5. Егор Корнев (Россия) – 47,51

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
logoСаммер Макинтош
logoКэтрин Беркофф
Алина Гайфутдинова
logoЛеон Маршан
logoДавид Попович
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logoсборная Китая жен
Юй Итин
logoКлэр Вайнштейн
logoЛи Бинцзе
logoКэтлин Ледеки
logoМолли О’Каллахан
logoЛани Паллистер
logoЛю Ясинь
logoЭрин Джеммелл
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