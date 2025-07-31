Плавание. Чемпионат мира-2025. Макинтош, Маршан, Попович и Беркофф победили, Корнев – 5-й, Гайфутдинова – 6-я, австралийки выиграли эстафету 4×200 м
Плавание
Чемпионат мира по водным видам спорта-2025
Сингапур
Женщины
200 м, баттерфляй
1. Саммер Макинтош (Канада) – 2.01,99
2. Реган Смит (США) – 2.04,99
3. Элизабет Деккерс (Австралия) – 2.06,12
50 м, спина
1. Кэтрин Беркофф (США) – 27,08
2. Реган Смит (США) – 27,25
3. Вань Лэтянь (Китай) – 27,30...
6. Алина Гайфутдинова (Россия) – 27,44
Эстафета 4×200 м, вольный стиль
1. Австралия (Лани Паллистер, Джейми Перкинс, Бритни Кастеллуззо, Молли О’Каллахан) – 7.39,35
2. США (Клэр Вайнштейн, Анна Пепловски, Эрин Джеммелл, Кэти Ледеки) – 7.40,01
3. Китай (Лю Ясинь, Ян Пэйци, Юй Итин, Ли Бинцзе) – 7.42,99
Мужчины
200 м, комплекс
1. Леон Маршан (Франция) – 1.53,68
2. Шейн Касас (США) – 1.54,30
3. Хуберт Кош (Венгрия) – 1.55,34
100 м, вольный стиль
1. Давид Попович (Румыния) – 46,51
2. Джек Алекси (США) – 46,92
3. Кайл Чалмерс (Австралия) – 47,17...
5. Егор Корнев (Россия) – 47,51