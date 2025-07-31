Плавание. Чемпионат мира-2025. Макинтош, Маршан, Попович и Беркофф победили, Корнев – 5-й, Гайфутдинова – 6-я, австралийки выиграли эстафету 4×200 м

Корнев занял 5-е место на 100 м вольным стилем на чемпионате мира по плаванию.

Плавание Чемпионат мира по водным видам спорта-2025 Сингапур Женщины 200 м, баттерфляй 1. Саммер Макинтош (Канада) – 2.01,99 2. Реган Смит (США) – 2.04,99 3. Элизабет Деккерс (Австралия) – 2.06,12 50 м, спина 1. Кэтрин Беркофф (США) – 27,08 2. Реган Смит (США) – 27,25 3. Вань Лэтянь (Китай) – 27,30... 6. Алина Гайфутдинова (Россия) – 27,44 Эстафета 4×200 м, вольный стиль 1. Австралия (Лани Паллистер, Джейми Перкинс, Бритни Кастеллуззо, Молли О’Каллахан) – 7.39,35 2. США (Клэр Вайнштейн, Анна Пепловски, Эрин Джеммелл, Кэти Ледеки) – 7.40,01 3. Китай (Лю Ясинь, Ян Пэйци, Юй Итин, Ли Бинцзе) – 7.42,99 Мужчины 200 м, комплекс 1. Леон Маршан (Франция) – 1.53,68 2. Шейн Касас (США) – 1.54,30 3. Хуберт Кош (Венгрия) – 1.55,34 100 м, вольный стиль 1. Давид Попович (Румыния) – 46,51 2. Джек Алекси (США) – 46,92 3. Кайл Чалмерс (Австралия) – 47,17... 5. Егор Корнев (Россия) – 47,51