  • Спортс
  • Водные виды
  • Новости
  • «Это как в автобусе, где едут все одной кучей. Потом тебя высадили, а он поехал дальше. Мы много лет варились в своем соку». Тренер Дарьи Клепикой об отстранении россиян
0

«Это как в автобусе, где едут все одной кучей. Потом тебя высадили, а он поехал дальше. Мы много лет варились в своем соку». Тренер Дарьи Клепикой об отстранении россиян

Тренер Дарьи Клепиковой сравнил отстранение россиян «с высадкой из автобуса».

С 2022 года россияне не выступали на чемпионатах мира по водным видам спорта, но были допущены до ЧМ-2025 в Синагпуре в нейтральном статусе. Пловчиха Клепикова на этих соревнованиях взяла золото в составе комбинированной микст-эстафеты 4x100 м.

Спортсменка тренируется у Олега Цветковского.

– Сами вы на какую из дистанций делали максимальную ставку перед началом чемпионата?

– Отвечу так: не считаю, что главные дистанции позади. Есть еще индивидуальная стометровка вольным стилем, есть смешанные эстафеты, где вполне можно бороться за медали.

– В Сингапуре, причем не только в плавании, уже наблюдается некоторая тенденция: как только результат оказывается ниже ожидаемого, активизируются разговоры о том, что столько лет без международных стартов не могут пройти бесследно. Глядя на свою спортсменку, можете сказать, что ей мешает излишняя нервозность?

– Конкретно по поводу Даши я бы этого не сказал, но столь долгое неучастие в международных соревнованиях однозначно создает некоторые проблемы.

– И в чем это проявляется?

– Ну, знаете, это как в автобусе, где едут все одной кучей. Потом тебя высадили, а автобус поехал дальше. Мы довольно много лет варились в своем соку. Сильные спортсмены могли себе позволить не напрягаясь отбираться в полуфинал, не напрягаясь выходить в финал. Здесь это так не работает: приходится плыть в полную силу с первых метров, с первых дистанций, будь то предварительные соревнования, полуфинал или финал. Ты не можешь дать себе слабину, – рассказал Цветковский.

С трибун нельзя было кричать «Россия» – и мы просто орали! Я смотрел победную эстафету с нашими

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: RT
logoсборная России жен
logoЧемпионат мира по водным видам спорта
плавание
logoДарья Клепикова
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости водных видов спорта в любимой соцсети
Материалы по теме
Плавание. Чемпионат мира-2025. Макинтош, Маршан, Попович и Беркофф победили, Корнев – 5-й, Гайфутдинова – 6-я, австралийки выиграли эстафету 4×200 м
19031 июля, 12:57
Евгения Чикунова: «Уже отвыкла плавать 200 метров по три раза. Стараюсь улучшать результат в каждом проплывании»
131 июля, 12:44
Плавание. Чемпионат мира-2025. Чикунова, Клепикова, Жигалов и Пригода вышли в финал, Трофимова выбыла в полуфинале
7131 июля, 12:26
Главные новости
Климент Колесников: «Очень хочу Porsche 911. Если говорить об автомобилях, то это моя мечта номер один»
248 минут назад
Сергей Фесиков: «Колесников – самый талантливый спинист в мире. Климент подтвердил, что никто быстрее него на спине плавать не может»
сегодня, 08:23
Тренер Колесникова: «Не выполнили один блок работы полностью из‑за того, что Климент болел. Второй половины нам сейчас не хватает»
15сегодня, 07:41
Александр Красных: «Такое выступление наших спортсменов на чемпионате мира даст толчок к развитию плавания в стране»
сегодня, 07:19
Климент Колесников о синхронисте Мальцеве: «Нифига себе, он семикратный чемпион мира! Даже зависть пробивает, молодец!»
сегодня, 06:55
Светлана Журова: «Больше всего на ЧМ впечатлил Мальцев. Он большой молодец, все-таки в нашей стране очень непросто быть синхронистом»
3вчера, 20:28
Дмитрий Губерниев: «На ЧМ нас никто не называл нейтральными спортсменами. Мы слышим: Россия-Россия, русские плывут! Надо возвращать флаг и гимн»
50вчера, 20:20
Татьяна Покровская: «Не скажу, что кто-то меня удивил на чемпионате мира. Выросла Испания, подтянулась Мексика, китайцы не впечатлили»
вчера, 19:41
Самусенко о двух вторых местах в заплыве на 50 м на спине: «Мне не жалко, был бы третьим – тоже бы не расстроился. Все равно успех»
2вчера, 19:23
Кетце о мировом рекорде Колесникова: «Это очень серьезные секунды, будет невероятно сложно его побить. Но я постараюсь»
вчера, 19:13
Ко всем новостям
Последние новости
«Закрылся мой гештальт. Первая золотая медаль в жизни на уровне чемпионата мира». Гана Максимова об итогах турнира
1 августа, 06:54
Прыгун в воду Бондарь: «У меня была восстановительная пауза. Снизил нагрузку до минимума, какое-то время не поднимался на 10-метровую вышку»
26 июля, 08:28
Депутат Свищев: «Без совместной работы с WADA на сегодняшний день участие в международных соревнованиях невозможно»
215 июля, 22:10
«Были даны все необходимые гарантии безопасности». Российские спортсмены примут участие в открытии Универсиады
115 июля, 20:35
Норвежский журналист Салтведт: «Подозреваю, что у Ковентри будет гораздо более доброжелательное отношение к России и Путину»
912 июля, 17:09
Открылась регистрация на бесплатный заплыв «Геленджикская миля». Остались слоты на 1000 м
19 июля, 07:23
Глава Крыма: «Принято решение о строительстве в республике нескольких крупных спортивных объектов. Обсуждаем создание Академии хоккея»
421 мая, 19:58
Покровская о россиянках на Кубке мира: «Было очень важно, как нас примут политически. Многое значит то, что нам отдали первое место»
212 апреля, 11:44
На фестивале фридайвинга «Под лед Байкала» установили четыре мировых рекорда
119 марта, 07:49
Сергей Фесиков назначен на пост спортивного директора Федерации водных видов спорта России
27 января, 20:00