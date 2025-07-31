«Это как в автобусе, где едут все одной кучей. Потом тебя высадили, а он поехал дальше. Мы много лет варились в своем соку». Тренер Дарьи Клепикой об отстранении россиян

Тренер Дарьи Клепиковой сравнил отстранение россиян «с высадкой из автобуса».

С 2022 года россияне не выступали на чемпионатах мира по водным видам спорта, но были допущены до ЧМ-2025 в Синагпуре в нейтральном статусе. Пловчиха Клепикова на этих соревнованиях взяла золото в составе комбинированной микст-эстафеты 4x100 м.

Спортсменка тренируется у Олега Цветковского.

– Сами вы на какую из дистанций делали максимальную ставку перед началом чемпионата?

– Отвечу так: не считаю, что главные дистанции позади. Есть еще индивидуальная стометровка вольным стилем, есть смешанные эстафеты, где вполне можно бороться за медали.

– В Сингапуре, причем не только в плавании, уже наблюдается некоторая тенденция: как только результат оказывается ниже ожидаемого, активизируются разговоры о том, что столько лет без международных стартов не могут пройти бесследно. Глядя на свою спортсменку, можете сказать, что ей мешает излишняя нервозность?

– Конкретно по поводу Даши я бы этого не сказал, но столь долгое неучастие в международных соревнованиях однозначно создает некоторые проблемы.

– И в чем это проявляется?

– Ну, знаете, это как в автобусе, где едут все одной кучей. Потом тебя высадили, а автобус поехал дальше. Мы довольно много лет варились в своем соку. Сильные спортсмены могли себе позволить не напрягаясь отбираться в полуфинал, не напрягаясь выходить в финал. Здесь это так не работает: приходится плыть в полную силу с первых метров, с первых дистанций, будь то предварительные соревнования, полуфинал или финал. Ты не можешь дать себе слабину, – рассказал Цветковский.

С трибун нельзя было кричать «Россия» – и мы просто орали! Я смотрел победную эстафету с нашими