Призер ЧМ-2025 по синхронному плаванию Бахтырева: «До черного пояса по тхэквондо мне не хватило одного дана. Но там мне сломали нос»

Синхронистка Бахтырева призналась, что серьезно занималась тхэквондо.

Анастасия Бахтырева в составе сборной России по синхронному плаванию завоевала две серебряные медали на чемпионате мира-2025 в Сингапуре.

— В тхэквондо у тебя красный пояс. Это круто?

— До черного пояса мне не хватило одного дана, если не ошибаюсь.

Тхэквондо было не моей мечтой. Мама с папой решили, что я должна уметь постоять за себя, закалить характер, поэтому и отдали в секцию. И это дало о себе знать, потому что, если бы не тхэквондо, никто не знает, где бы я сейчас была. Этот вид спорта реально дал мне жесткую закалку.

— Хоть раз приходилось применять полученные навыки?

— Нет, слава богу. Была история в детстве, но там мне пригодился бег и сильные ноги.

— Есть объяснение, почему ты решила связать жизнь с синхронным плаванием, когда было из чего выбирать?

— У меня был выбор между тхэквондо и синхронным плаванием. Я не хотела идти ни в одну из этих сфер, но, когда мама сказала, что нужно принимать решение, я решила связать свою жизнь с водой и стать синхронисткой, о чем вообще не жалею. Просто на тхэквондо мне сломали нос и как-то все само собой определилось. Но этот вид спорта все равно у меня в сердечке.

— Тот перелом носа как-то сейчас дает о себе знать?

— Нет, вообще никак. Раньше я думала о ринопластике носа, но потом поняла, что горбинка — моя изюминка, – рассказала Бахтырева.