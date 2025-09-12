  • Спортс
  • Водные виды
  • Новости
  • Призер ЧМ-2025 по синхронному плаванию Бахтырева: «До черного пояса по тхэквондо мне не хватило одного дана. Но там мне сломали нос»
0

Призер ЧМ-2025 по синхронному плаванию Бахтырева: «До черного пояса по тхэквондо мне не хватило одного дана. Но там мне сломали нос»

Синхронистка Бахтырева призналась, что серьезно занималась тхэквондо.

Анастасия Бахтырева в составе сборной России по синхронному плаванию завоевала две серебряные медали на чемпионате мира-2025 в Сингапуре.

— В тхэквондо у тебя красный пояс. Это круто?

— До черного пояса мне не хватило одного дана, если не ошибаюсь.

Тхэквондо было не моей мечтой. Мама с папой решили, что я должна уметь постоять за себя, закалить характер, поэтому и отдали в секцию. И это дало о себе знать, потому что, если бы не тхэквондо, никто не знает, где бы я сейчас была. Этот вид спорта реально дал мне жесткую закалку.

— Хоть раз приходилось применять полученные навыки?

— Нет, слава богу. Была история в детстве, но там мне пригодился бег и сильные ноги.

— Есть объяснение, почему ты решила связать жизнь с синхронным плаванием, когда было из чего выбирать?

— У меня был выбор между тхэквондо и синхронным плаванием. Я не хотела идти ни в одну из этих сфер, но, когда мама сказала, что нужно принимать решение, я решила связать свою жизнь с водой и стать синхронисткой, о чем вообще не жалею. Просто на тхэквондо мне сломали нос и как-то все само собой определилось. Но этот вид спорта все равно у меня в сердечке.

— Тот перелом носа как-то сейчас дает о себе знать?

— Нет, вообще никак. Раньше я думала о ринопластике носа, но потом поняла, что горбинка — моя изюминка, – рассказала Бахтырева.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Sport24
Анастасия Бахтырева
тхэквондо
logoсборная России (синхронное плавание)
синхронное плавание
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости водных видов спорта в любимой соцсети
Материалы по теме
Ромашина о новых правилах в синхронном плавании: «Адаптироваться можно и нужно. Надо внимательнее следить за выступлениями соперников»
5 сентября, 07:53
Ромашина о синхронном плавании: «Можно сказать, судьи от нас немного отвыкли. Мы должны сделать выводы по итогам чемпионата мира»
14 сентября, 08:07
Светлана Ромашина: «Нас действительно чаще стали выпускать на международные соревнования. Ведется большая работа»
2 сентября, 07:43
Главные новости
Синхронистка Бахтырева: «Болею за Трусову – мы знакомы уже четыре года. Она сейчас отсутствует, но, думаю, еще вернется»
сегодня, 06:28
Чемпион мира по плаванию Бен Прауд будет участвовать в «стероидной Олимпиаде»
11вчера, 15:48
Российские пловцы не выступят на первом этапе Кубка мира в США («Матч ТВ»)
1вчера, 14:26
Счетная палата указала на завышение стоимости питания на спортбазе «Ока» на 17,3 млн рублей
2510 сентября, 15:19
Счетная палата предложила Минспорту ввести ответственность за неявку спортсменов на сборы: «Центры подготовки используются недостаточно эффективно, их мощности недозагружены»
1810 сентября, 14:35
Счетная палата заявила о признаках хищения на базе «Новогорск», в том числе 10 ноутбуков на сумму 1,5 млн рублей
3110 сентября, 12:17
Терновой об отстранении: «Первый год было нормально. Потом надоело однообразие турниров и участников, стало скучно»
16 сентября, 08:28
Руслан Терновой: «С китайцами можно бороться. На вышке они не дотягивают до того уровня, как прыгали до этого другие китайцы»
16 сентября, 08:20
Ромашина о новых правилах в синхронном плавании: «Адаптироваться можно и нужно. Надо внимательнее следить за выступлениями соперников»
5 сентября, 07:53
Михаил Дегтярев: «Мы весьма продуктивно двигаемся по пути восстановления прав ОКР»
45 сентября, 06:59
Ко всем новостям
Последние новости
Клепикова о том, почему назвала кота Спартаком: «Я плавала в бассейне «Спартак», где его и получила»
4 сентября, 13:51
Чигирева о синхронном плавании на ЧМ: «Мы были готовы, что где‑то придержат оценки или нервы будут шалить. Каждая медаль была очень эмоциональной»
4 августа, 19:09
Хоккейный «Ак Барс» поздравил пловца Минакова с золотом чемпионата мира: «Гордимся нашим татарстанским спортсменом»
4 августа, 19:00
Путин поздравил российских пловцов с золотом в эстафете: «Ваш триумф стал ярким, вдохновляющим завершением выступления нашей сборной на ЧМ в Сингапуре»
34 августа, 16:04
«Закрылся мой гештальт. Первая золотая медаль в жизни на уровне чемпионата мира». Гана Максимова об итогах турнира
1 августа, 06:54
Прыгун в воду Бондарь: «У меня была восстановительная пауза. Снизил нагрузку до минимума, какое-то время не поднимался на 10-метровую вышку»
26 июля, 08:28
Депутат Свищев: «Без совместной работы с WADA на сегодняшний день участие в международных соревнованиях невозможно»
215 июля, 22:10
«Были даны все необходимые гарантии безопасности». Российские спортсмены примут участие в открытии Универсиады
115 июля, 20:35
Норвежский журналист Салтведт: «Подозреваю, что у Ковентри будет гораздо более доброжелательное отношение к России и Путину»
912 июля, 17:09
Открылась регистрация на бесплатный заплыв «Геленджикская миля». Остались слоты на 1000 м
19 июля, 07:23