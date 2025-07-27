Билл Мэй: «Мы должны через спорт объединять людей, а не разделять их, включать как можно больше стран и участников, а не ограничивать их»

Американский синхронист Билл Мэй рассказал об отношении к спортсменам из России.

Мэй – чемпион мира 2015 года в микст-дуэте. На чемпионате мира в Сингапуре присутствовал в качестве технического контролера.

– Что вы в целом думаете о выступлении ряда спортсменов в нейтральном статусе, в том числе Мальцева?

– Это здорово для спорта, потому что мы все знаем, что Мальцев – сильнейший в мире синхронист, уж точно один из сильнейших. И его не хватало. Как и прекрасных российских девушек. Лучший способ самовыражения в спорте, если не единственный – это выступление, соревнования.

Мы должны через спорт объединять людей, а не разделять их, включать как можно больше стран и участников, а не ограничивать их. Я уверен, что спорт не должен зависеть от политики, спортсмены не могут никак повлиять на решения правительств своих стран. Все, что хочет любой атлет, – приезжать на соревнования и выступать. Поэтому здорово видеть и Мальцева, и всех остальных.

– Вы часто говорите о Мальцеве в позитивном тоне, так же, как и он о вас. С чего началось ваше близкое, дружеское общение?

– Мы вместе с Александром были первыми, кто боролся за победу в артистическом плавании среди мужчин, еще на чемпионате мира в Казани в 2015 году. Тогда мы впервые близко познакомились, и, несмотря на то что мы были соперниками, главными соперниками, а соревнования были дома у Мальцева и он был настроен побеждать, мы практически сразу нашли общий язык.

С тех пор мы остаемся очень хорошими друзьями, держим контакт, я очень рад за него. Не уверен, что могу это говорить в своем текущем статусе, но я честно скажу, что большой поклонник Мальцева как атлета. Он мастер своего дела, и он по делу выиграл в Сингапуре, так как был лучше всех.

– При этом будем честны – отношения между США и Россией последние три года крайне напряженные. На ваше общение они не повлияли?

– Дружба выше политики. У нас простое человеческое общение, – сказал Мэй.