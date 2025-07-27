«Первые три минуты было расстройство от результата, потом пришло осознание, что проплыл для себя неплохо». Юрченко о вылете с чемпионата мира

Егор Юрченко считает, что на чемпионате мира проплыл неплохо для себя.

Юрченко не вышел в полуфинал на дистанции 50 м баттерфляем на ЧМ в Сингапуре. Россиянин показал 25-й результат (23,44 секунды).

«Первые три минуты было расстройство от результата, потом пришло осознание, что, в принципе, все неплохо для себя. В целом я доволен тем, как проплыл.

Думаю, на первом старте все очень волнуются. Плюс так получилось, что моя дистанция была в самый первый день соревнований, а мы приехали только позавчера – в голове до сих пор буря эмоций.

Я бы сказал, что перед дистанцией особо не волновался, но по ходу немного не хватило концентрации – просто не успел привыкнуть к обстановке. Может, звучит как оправдание, но на самом деле мне не хватило соревновательного опыта.

Я понимаю, что нужно набраться этого опыта. Уверен, что этот старт – не последний. Еще покажу, где раки зимуют», – сказал 24-летний спортсмен.