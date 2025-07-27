Пловец Костин о вылете с чемпионата мира: «Когда посмотрел на табло и увидел свою позицию – сразу понял, это жопа»

Пловец Олег Костин высказался о вылете с чемпионата мира в Сингапуре.

Костин не вышел в полуфинал на дистанции 50 м баттерфляем. Он показал 19-й результат (23,34 секунды).

«Дистанция сама понравилась. Когда посмотрел на табло и увидел свою позицию... Ну, понял сразу, что это жопа. Тут особо нечего чувствовать – все понятно.

Плотность результатов выросла очень сильно. Если раньше, лет шесть назад, 16-е место закрывалось на 23,3-23,4 секунды, то сейчас с таким результатом ты уже на пять-семь мест ниже, на 20-м. Из 23 секунд выбились почти 10 человек – это очень серьезно.

Эмоции нормальные. Не могу сказать, что все было идеально по ощущениям, но в целом нормально. Наверное, первый день – он всегда тяжелый. Не могу сказать, что прямо был кураж, не получилось его поймать. В идеале бы стартовать во второй-третий день, когда уже видишь обстановку, атмосферу, привыкаешь. А тут все быстро, не успел вкатиться», – отметил спортсмен.

Также он сообщил, что не собирается принимать участие в эстафетах.

«Какие эстафеты? В эстафетах надо 100 м плавать, а я не вывожу. Люди есть, кому стартовать, и в комбинированных, и в остальных. Будем болеть за команду, а что еще остаётся делать? Кто-то в начале программы все завершает, кто-то сидит, а потом плывет в восьмой день.

Домой не улетаю, нет такого, что человек отстартовал и его домой отправили как наказание. Все приехали командой, все вместе, вместе и улетим из Сингапура. Туристом теперь буду, можно погулять. Теперь мне уже можно все. Изучим город, буду гулять. Прежде всего надо прийти в себя», – приводит слова Костина «Чемпионат.com».