Гайдай о бронзе в произвольной программе дуэтов: «Довольны, могло быть и хуже. Могли не попасть на пьедестал, что было бы намного обиднее»

Синхронистки Гайдай и Дорошко остались довольны бронзой чемпионата мира.

Россиянки Татьяна Гайдай и Майя Дорошко стали третьими в произвольной программе дуэтов на ЧМ в Сингапуре с 277,1117 баллами. Дорошко во время выступления допустила ошибку.

Победу одержали представительницы Испании, серебро взяли итальянки.

«Конечно, довольны. Могло быть лучше, но могло быть и хуже. Если бы Майя быстро не сориентировалась, то мы бы получили базовую оценку. Мы бы тогда вообще оказались мимо пьедестала, и было бы намного обиднее. Рады, что на пьедестале, что оказались там с сильнейшими спортсменками.

Для меня это первый взрослый чемпионат мира, я очень рада, что удалось выступить в соло и дуэте. У меня никогда такого не было. Сейчас в гостиницу приехали представители прыжков в воду из разных стран, плавания, это настоящий фестиваль спорта, мне очень нравится», – сказала Гайдай.

«Я честно могу сказать, что после исполнения элемента у меня была пустота: я пыталась вспомнить, что дальше делать, но благодаря мышечной памяти достала ноги. Дальше посмотрела на Таню, сориентировалась и закончила связку. Я сразу поняла, что что-то не так», – добавила Дорошко.

«Мы словно с дачи вернулись, на которой долго жили». Наши синхронистки без золота на ЧМ – эпоха ушла?