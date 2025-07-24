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Гайдай о бронзе в произвольной программе дуэтов: «Довольны, могло быть и хуже. Могли не попасть на пьедестал, что было бы намного обиднее»

Синхронистки Гайдай и Дорошко остались довольны бронзой чемпионата мира.

Россиянки Татьяна Гайдай и Майя Дорошко стали третьими в произвольной программе дуэтов на ЧМ в Сингапуре с 277,1117 баллами. Дорошко во время выступления допустила ошибку.

Победу одержали представительницы Испании, серебро взяли итальянки. 

«Конечно, довольны. Могло быть лучше, но могло быть и хуже. Если бы Майя быстро не сориентировалась, то мы бы получили базовую оценку. Мы бы тогда вообще оказались мимо пьедестала, и было бы намного обиднее. Рады, что на пьедестале, что оказались там с сильнейшими спортсменками. 

Для меня это первый взрослый чемпионат мира, я очень рада, что удалось выступить в соло и дуэте. У меня никогда такого не было. Сейчас в гостиницу приехали представители прыжков в воду из разных стран, плавания, это настоящий фестиваль спорта, мне очень нравится», – сказала Гайдай. 

«Я честно могу сказать, что после исполнения элемента у меня была пустота: я пыталась вспомнить, что дальше делать, но благодаря мышечной памяти достала ноги. Дальше посмотрела на Таню, сориентировалась и закончила связку. Я сразу поняла, что что-то не так», – добавила Дорошко. 

«Мы словно с дачи вернулись, на которой долго жили». Наши синхронистки без золота на ЧМ – эпоха ушла?

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
ТАСС
logoсборная России (синхронное плавание)
Татьяна Гайдай
logoЧемпионат мира по водным видам спорта
синхронное плавание
Майя Дорошко
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