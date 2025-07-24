Иван Кожакин: «На ЧМ есть огромное желание попасть в призы и при этом улучшить рекорд страны. Хочется идеального попадания – и то, и другое»

Пловец Иван Кожакин рассказал о целях на чемпионат мира в Сингапуре.

– Летом ты впервые в жизни побывал на международных стартах. Как оно?

– Очень классно! Было интересно и весело познакомиться, пообщаться и посоревноваться с ребятами, которых до этого видел только по телику. Я достаточно хорошо погружен в плавание, особенно в брасс, и прекрасно знаю особенности техники каждого в теории, но увидеть это на практике – совсем другое.

Плюс было любопытно, как поведет моя психика на старте такого уровня и насколько я готов составлять конкуренцию крутым спортсменам на чужой земле. В итоге вышло неплохо, получил огромный опыт, что-то удалось заработать, и этот старт мне реально во многом помог. Спасибо огромное главному тренеру Андрею Шишину и всей федерации за возможность.

– Забавно получается: у тебя первый международный старт случился в 27 лет, а лучший брассист в истории отечественного плавания Антон Чупков в 26 уже закончил.

– Антон рано начал выступать на топ-уровне, а я эмоционально еще юниор. Для меня большое плавание только начинается. Кроме голода пока ничего нет.

Плюс я плаваю 50 м, а это более щадящая к возрастным спортсменам дистанция. Возьмем Николаса Сантоса – он в 42 года стал чемпионом мира на 50 баттерфляй и продолжает показывать крутые результаты сейчас, в 45. Так что мне еще плавать и плавать.

– У тебя третий результат в мире на 50 брасс. Многие ждут медали Сингапура. Ты это понимаешь и принимаешь или, как говорил Аршавин: ваши ожидания – ваши проблемы?

– Меня чужие ожидания не душат. Но у меня есть огромное желание попасть в призы и при этом улучшить рекорд страны. Мы говорили недавно с тренером. Вот четвертое место с рекордом – не то. Медаль без рекорда – тоже. Хочется идеального попадания – и то, и другое. Я сам себе ставлю такие ожидания. Мне кажется, это адекватная и реальная цель.

При этом в спорте никаких гарантий быть не может. Ты можешь выступить максимально для себя, но, если кто-то готов лучше – что сделаешь? Поэтому концентрируюсь на своем. К чему это приведет, увидим в Сингапуре, – сказал Кожакин.

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