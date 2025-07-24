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Тренер сборной России по плаванию Шишин: «Медального плана на ЧМ-2025 нет, но мы можем видеть наш потенциал на основе мирового рейтинга»

Тренер российских пловцов заявил, что у команды нет плана по медалям на ЧМ-2025.

Соревнования по плаванию в бассейне пройдут на ЧМ-2025 в Сингапуре с 27 июля по 3 августа.

«Медального плана нет, но мы можем видеть наш потенциал на основе мирового рейтинга, поскольку все команды уже отстартовались.

Соответственно, если тренерский штаб, врачи, весь наш коллектив правильно сработали, адаптировали спортсменов, то мы должны выступить не хуже, чем отражено в заявочных результатах. Если в мировом рейтинге спортсмен пятый, то в прямом бою он не должен опуститься ниже, а нам хочется даже выше.

Согласно этим подсчетам, у нас должно быть 15 дисциплин, где мы выходим в финал. Более того, есть еще и эстафеты, в которых мы конкурентоспособны. Если говорить о медалях, то у нас в составе два действующих рекордсмена мира – Евгения Чикунова и Климент Колесников, которые к ним чуть ближе других ребят», – рассказал главный тренер сборной России Андрей Шишин.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: ТАСС
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