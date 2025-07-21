Гайдай о последнем месте в соло: «Не справилась с эмоциями, перенервничала. Мы усложнили программу – хотя бы показали судьям, что готовы бороться»

Синхронистка Татьяна Гайдай высказалась о последнем месте на чемпионате мира.

Гайдай стала 12-й из 12 участниц в в финале технической программы соло на ЧМ в Сингапуре. После объявления оценок россиянка расплакалась.

«Мы усложнили программу на 2,5 балла, потому что не было разницы, какое место занимать – 7-е или последнее, 12-е место. Хотя бы показали судьям, что готовы бороться.

Получилось сделать гибрид, по оценкам он был лучше и выше всех, а потом, видимо, из-за того, что было наработано другое время на отдых, я не рассчитала силы. Но чувствовала себя нормально.

Если посмотреть видео, то можно увидеть, что я неправильно сделала гребок – не попала. Был элемент риска – очень волнительный. Наверное, не справилась с эмоциями, перенервничала», – сказала спортсменка.

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