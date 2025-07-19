Синхронное плавание. Чемпионат мира-2025. Гайдай заняла последнее место в технической программе соло, победила китаянка Ксу Хуэйянь
Татьяна Гайдай заняла последнее место в финале технической программы на ЧМ-2025.
Чемпионат мира по водным видам спорта-2025
Сингапур
19 июля
Синхронное плавание
Женщины, соло, техническая программа
1. Ксу Хуэйянь (Китай) – 272,9917
2. Василина Хондошко (Беларусь) – 260,5416
3. Айрис Тио (Испания) – 260,2917
4. Василики Александри (Австрия) – 253,8417
5. Клара Блейер (Германия) – 253,2892
6. Моэ Хига (Япония) – 251,2184...
12. Татьяна Гайдай (Россия) – 228,5625
Расписание чемпионата мира по водным видам спорта-2025 в Сингапуре
Наши синхронистки не проигрывали 17 лет. Но теперь суперсерия под угрозой
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
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