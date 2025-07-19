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Синхронное плавание. Чемпионат мира-2025. Гайдай заняла последнее место в технической программе соло, победила китаянка Ксу Хуэйянь

Татьяна Гайдай заняла последнее место в финале технической программы на ЧМ-2025.

Чемпионат мира по водным видам спорта-2025

Сингапур

19 июля

Синхронное плавание

Женщины, соло, техническая программа

1. Ксу Хуэйянь (Китай) – 272,9917

2. Василина Хондошко (Беларусь) – 260,5416

3. Айрис Тио (Испания) – 260,2917

4. Василики Александри (Австрия) – 253,8417

5. Клара Блейер (Германия) – 253,2892

6. Моэ Хига (Япония) – 251,2184...

12. Татьяна Гайдай (Россия) – 228,5625

Расписание чемпионата мира по водным видам спорта-2025 в Сингапуре

Наши синхронистки не проигрывали 17 лет. Но теперь суперсерия под угрозой

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
logoсборная России (синхронное плавание)
синхронное плавание
Татьяна Гайдай
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результаты
Василики Александри
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