Пацкевич о бронзе Дорошко и Гайдай на ЧМ: «Это первый крупный старт для нашей команды. Ожидаемо, что не дали бы завоевать девять золотых медалей из девяти»

Пацкевич прокомментировала бронзу синхронисток Дорошко и Гайдай на ЧМ-2025.

Россиянки Майя Дорошко и Татьяна Гайдай стали третьими в технической программе дуэтов. Первое место заняли представительницы Австрии, второе – Китая.

Впервые с 2001 года российские синхронистки не победили в этом виде программы.

– У китаянок была ошибка, их адекватно наказали?

– Видела, что судьи хотели пересмотреть элемент, небольшое количество баллов им сняли, но сильно не наказали. Не знаю, соответствует ли это в полной мере нынешним правилам, потому что не настолько осведомлена. Но техника исполнения и впечатление от исполненного элемента точно должны были оцениваться ниже.

– Не грустно – без медали в техническом соло, бронза в дуэте. Или все наладится, не стоит унывать?

– Надо не забывать, что это первый крупный старт для нашей команды. С учетом новых правил ожидаемо, что не дали бы завоевать девять золотых медалей из девяти. Из-за того, что не было соревновательной практики, сложно было вникнуть до конца в новые правила судейства.

Надо воспринимать это как пробу, первый большой выезд нашего синхронного плавания после перерыва на чемпионат мира. Надеюсь, там будет возможность пообщаться с судьями, получить обратную связь по новым правилам, – сказала трехкратная олимпийская чемпионка Александра Пацкевич .

«Наш спорт стал похож на лотерею». Россия вернулась в синхронку: историческое поражение и золото

Новые правила в синхронке правда не подходят России?