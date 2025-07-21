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Австрийские синхронистки Александри: «Лебединое озеро» занимает в наших сердцах особенное место. Балет вдохновил нас на программу»

Австрийские синхронистки рассказали, что их вдохновил балет «Лебединое озеро».

Сестры Анна-Мария и Эйрини-Марина Александри победили в технической программе дуэтов на чемпионате мира в Сингапуре. Программа поставлена под музыку Петра Чайковского.

«Лебединое озеро» занимает в наших сердцах особенное место, потому что это музыка, под которую мы выступали на первых для нас Олимпийских играх – в Рио-де-Жанейро. И наша мама является пианисткой, так что мы любим классическую музыку, в том числе Чайковского.

На эту программу нас вдохновил поход на балет. Его мы посетили после Олимпиады, и это было как раз «Лебединое озеро». Тогда мы подумали, что сможем сделать еще одну программу на эту музыку.

Балет мы посетили в Австрии, но среди артистов было много иностранцев. Солистка была из России, а солист – из Японии. Это было потрясающе, мы сделали множество фотографий, в том числе с танцовщиками. Это выступление нас вдохновило» , – сказала Эйрини-Марина. 

Новые правила в синхронке правда не подходят России?

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
Эйрини-Марини Александри
logoЧемпионат мира по водным видам спорта
музыка
Анна-Мария Александри
logoсборная Австрии жен
синхронное плавание
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