Синхронное плавание. Чемпионат мира-2025. Испанка Тио Касас выиграла произвольную программу соло, белоруска Хондошко – 3-я

Испанка Ирис Тио Касас победила в произвольной программе синхронисток на ЧМ.

Российские спортсменки не участвовали в этом виде программы.

Чемпионат мира по водным видам спорта-2025

Сингапур

Синхронное плавание

Женщины, произвольная программа

1. Ирис Тио Касас (Испания) – 245,1913

2. Ксу Хуэйянь (Китай) – 241,0025

3. Василина Хондошко (Беларусь) – 239,5437

4. Василики Александри (Австрия) – 238,9976

5. Клара Блейер (Германия) – 237,5600

6. Энрика Пикколи (Италия) – 232,6551

Расписание чемпионата мира по водным видам спорта-2025 в Сингапуре