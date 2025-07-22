Синхронное плавание. Чемпионат мира-2025. Испанка Тио Касас выиграла произвольную программу соло, белоруска Хондошко – 3-я
Испанка Ирис Тио Касас победила в произвольной программе синхронисток на ЧМ.
Российские спортсменки не участвовали в этом виде программы.
Чемпионат мира по водным видам спорта-2025
Сингапур
Синхронное плавание
Женщины, произвольная программа
1. Ирис Тио Касас (Испания) – 245,1913
2. Ксу Хуэйянь (Китай) – 241,0025
3. Василина Хондошко (Беларусь) – 239,5437
4. Василики Александри (Австрия) – 238,9976
5. Клара Блейер (Германия) – 237,5600
6. Энрика Пикколи (Италия) – 232,6551
Расписание чемпионата мира по водным видам спорта-2025 в Сингапуре
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости