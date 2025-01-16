  • Спортс
  • Водные виды
  • Новости
  • Экс-ведущая «Матч ТВ» Серегина о втором муже: «Его посадили, когда мы познакомились, а выпустили, когда мы расстались. До сих пор над этим ржем»
5

Экс-ведущая «Матч ТВ» Серегина о втором муже: «Его посадили, когда мы познакомились, а выпустили, когда мы расстались. До сих пор над этим ржем»

Экс-ведущая «Матч ТВ» рассказала о необычной истории своего замужества.

Телеведущая Олеся Серегина покинула спортивный канал в декабре, проработав там четыре года. Она вступала в брак трижды.

– Второй муж. Ты мне рассказывала эту историю – просто кино.

– Он был моим подписчиком и что-то присылал, но я никогда не отвечала. А тут написал, что мы прямо сейчас в одном самолете – он меня узнал. Мне это показалось забавным. Дальше выяснилось, что отправляемся в Таиланд на один и тот же ретрит. Это совсем веселое совпадение – я ответила что-то в стиле «прикольно».

Мы же летели в Тай с парнем – Геной. Он мне сделал там предложение. И 31 декабря улетел к родителям.

– Ты согласилась?

– Ну да. Но я осталась, потому что у меня был запланировал этот ретрит. Мы списались с тем парнем-подписчиком – все равно едем в одно место. Встретились позавтракать. Он мне показался максимально стремным: худой, невысокий, какой-то странный костюм, сам из Петрозаводска – что это вообще? Ну, поехали.

Там почти не виделись. Ретрит в буддийском храме. Сдаешь телефон, ходишь в асексуальной одежде, спишь на деревянных подушках, медитируешь, занимаешься общественными работами и ешь скудную вегетарианскую еду. Самое главное, что всю неделю нельзя было ни с кем разговаривать. И даже смотреть ни на кого не разрешалось. Такая сенсорная депривация. 

Туда, как в «Игру в Кальмара», приходили в основном отчаявшиеся люди. И вот мы все детоксились. Практика тяжелая, у некоторых фляга слетала. Например, была пара – так мужик ушел куда-то, его так и не нашли. 

– Что было, когда говорить стало можно?

– Подошел Степан и сказал: какая ты красивая. Я слышала это миллиарды раз. Но в тот момент, после такого ретрита, слова показались мне нереальными. Он спросил, какие у меня планы?

И мы полетели к нему на Панган – он там жил. Потом в Индию. Там была церемония свадьбы с точками на лбу. Я как будто все это время была под чем-то. Он казался лучшим мужчиной на свете. Затем мы погнали на Андаманские острова, вернулись в Россию, улетели в Грузию – там он сделал красивое предложение. В Москве съехались. Все так закрутилось.

– Просто уточню: как были дела у Гены?

– Блин, точно, Гена… 

Сначала рассказывала сказки, что после ретрита улетела еще чуть-чуть поотдыхать. Но потом и он начал догадываться, и я всегда стараюсь говорить обо всем честно. В Москве мы встретились. «Я влюбилась, мы женимся». Он в шоке. Потом по классике было швыряние моего телефона. Но, кстати, мы восстановили и сохранили с ним нормальные отношения.

А вот Степана вдруг посадили. Там очень мутная история, его вины нет. Но вообще получилось так, что его посадили, когда мы познакомились, а выпустили, когда мы расстались. До сих пор над этим ржем.

– Ты ездила к нему в тюрьму.

– Да-да, разлетелись мои слова, что меня заставили раздеться и прощупывали трусики и грудь. Хотя я была беременна. Но, блин, такова процедура, – рассказала Серегина в интервью Спортсу’’.

«На «Матче» объективизация: «Ты телка с сиськами – стой и улыбайся». Интервью Олеси Серегиной

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
Олеся Серегина
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости водных видов спорта в любимой соцсети
Материалы по теме
Олеся Серегина о зарплате от мужа: «Сумму не скажу. Могу и на 50 тысяч жить. А если мне дать 5 миллионов – и их найду куда потратить. Причем с умом»
64сегодня, 11:57
«Была идея сделать доставку колготок. Иногда очень быстро нужны определенные, но нет такой доставки, как у еды». Экс-ведущая «Матч ТВ» Серегина о возможном бизнесе
18сегодня, 11:40
Экс-ведущая «Матч ТВ» Серегина: «Как только Канделаки ушла, вместе с ней на другой канал ушла и жизнь. Тина рулила всем процессом, именно при ней было больше всего движняка»
59сегодня, 11:10
Рекомендуем
Главные новости
Олеся Серегина о зарплате от мужа: «Сумму не скажу. Могу и на 50 тысяч жить. А если мне дать 5 миллионов – и их найду куда потратить. Причем с умом»
64сегодня, 11:57
«Была идея сделать доставку колготок. Иногда очень быстро нужны определенные, но нет такой доставки, как у еды». Экс-ведущая «Матч ТВ» Серегина о возможном бизнесе
18сегодня, 11:40
Экс-ведущая «Матч ТВ» Серегина: «Как только Канделаки ушла, вместе с ней на другой канал ушла и жизнь. Тина рулила всем процессом, именно при ней было больше всего движняка»
59сегодня, 11:10
Телеведущая Олеся Серегина об уходе с «Матч ТВ»: «Везде есть предел, дальше которого творческое развитие невозможно. Мне абсолютно точно было тесно в том функционале»
46сегодня, 09:59
Умер трехкратный призер Олимпийских игр по плаванию Дмитрий Волков. Ему было 58 лет
5сегодня, 09:36
«Спортсменам с детства все дают, все за них решают – и они привыкают. Хочу давать удочку, чтобы человек мог сам ловить возможности». Экс-ведущая «Матч ТВ» Серегина о задачах своего фонда
6сегодня, 09:25
Экс-ведущая «Матч ТВ» Серегина: «Почему-то любую программу пытаются уравновесить двумя полами. Начинается объективация: «Ты телка с сиськами – стой и улыбайся». Ну и что ты сделаешь?»
108сегодня, 09:02
Шишин о должности главного тренера сборной: «Главная задача – сохранить классическую систему и добавить мое видение с акцентами на технические тонкости и детали»
вчера, 11:39
«Какая дерьмовая Олимпиада, такие и дерьмовые медали». Свищев о наградах Парижа-2024
1214 января, 09:32
Киселева о допуске россиян в синхронном плавании: «Мы продолжаем упорно трудиться и готовы вернуться»
113 января, 08:00
Ко всем новостям
Последние новости
Открылась регистрация на спортивный фестиваль «Липецкий триатлон, 113. Зеленый остров». Он пройдет 9 и 10 августа
22 декабря 2024, 10:05
Кирилл Пригода: «Я планирую выступать и дальше. Сейчас нет таких рамок, что ты можешь быть спортсменом уровня сборной исключительно с 18 до 25 лет»
116 декабря 2024, 19:07
Владимир Сальников: «Опыт выступления пловцов на чемпионате мира в Будапеште станет полезным для других наших водных видов»
316 декабря 2024, 09:10
РУСАДА с января по ноябрь 2024 года взяло у спортсменов более 10 700 допинг-проб
211 декабря 2024, 07:42
Дегтярев о нейтральном статусе: «Мы не осуждаем спортсменов, они от гимна, герба не отказывались – их лишили»
57 декабря 2024, 14:35
Чемпионка Европы по сапбордингу Новицкая: «Я бы хотела привлекать лыжников в наш вид спорта»
123 ноября 2024, 09:28
Депутат Свищев: «Результаты выборов в США, хоть и косвенно, но повлияют на наше возвращение в спорт»
2531 октября 2024, 10:40
Светлана Ромашина: «Я давно забыла про все свои медали. На жизнь это никак не влияет»
17 октября 2024, 09:40
Федерация синхронного плавания России одобрила вступление в объединенную федерацию водных видов спорта
5 октября 2024, 20:05
Федерация водного поло России проголосовала за вступление в единую федерацию водных видов спорта
14 октября 2024, 09:26
Рекомендуем