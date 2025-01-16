Экс-ведущая «Матч ТВ» Серегина о втором муже: «Его посадили, когда мы познакомились, а выпустили, когда мы расстались. До сих пор над этим ржем»

Экс-ведущая «Матч ТВ» рассказала о необычной истории своего замужества.

Телеведущая Олеся Серегина покинула спортивный канал в декабре, проработав там четыре года. Она вступала в брак трижды.

– Второй муж. Ты мне рассказывала эту историю – просто кино.

– Он был моим подписчиком и что-то присылал, но я никогда не отвечала. А тут написал, что мы прямо сейчас в одном самолете – он меня узнал. Мне это показалось забавным. Дальше выяснилось, что отправляемся в Таиланд на один и тот же ретрит. Это совсем веселое совпадение – я ответила что-то в стиле «прикольно».

Мы же летели в Тай с парнем – Геной. Он мне сделал там предложение. И 31 декабря улетел к родителям.

– Ты согласилась?

– Ну да. Но я осталась, потому что у меня был запланировал этот ретрит. Мы списались с тем парнем-подписчиком – все равно едем в одно место. Встретились позавтракать. Он мне показался максимально стремным: худой, невысокий, какой-то странный костюм, сам из Петрозаводска – что это вообще? Ну, поехали.

Там почти не виделись. Ретрит в буддийском храме. Сдаешь телефон, ходишь в асексуальной одежде, спишь на деревянных подушках, медитируешь, занимаешься общественными работами и ешь скудную вегетарианскую еду. Самое главное, что всю неделю нельзя было ни с кем разговаривать. И даже смотреть ни на кого не разрешалось. Такая сенсорная депривация.

Туда, как в «Игру в Кальмара», приходили в основном отчаявшиеся люди. И вот мы все детоксились. Практика тяжелая, у некоторых фляга слетала. Например, была пара – так мужик ушел куда-то, его так и не нашли.

– Что было, когда говорить стало можно?

– Подошел Степан и сказал: какая ты красивая. Я слышала это миллиарды раз. Но в тот момент, после такого ретрита, слова показались мне нереальными. Он спросил, какие у меня планы?

И мы полетели к нему на Панган – он там жил. Потом в Индию. Там была церемония свадьбы с точками на лбу. Я как будто все это время была под чем-то. Он казался лучшим мужчиной на свете. Затем мы погнали на Андаманские острова, вернулись в Россию, улетели в Грузию – там он сделал красивое предложение. В Москве съехались. Все так закрутилось.

– Просто уточню: как были дела у Гены?

– Блин, точно, Гена…

Сначала рассказывала сказки, что после ретрита улетела еще чуть-чуть поотдыхать. Но потом и он начал догадываться, и я всегда стараюсь говорить обо всем честно. В Москве мы встретились. «Я влюбилась, мы женимся». Он в шоке. Потом по классике было швыряние моего телефона. Но, кстати, мы восстановили и сохранили с ним нормальные отношения.

А вот Степана вдруг посадили. Там очень мутная история, его вины нет. Но вообще получилось так, что его посадили, когда мы познакомились, а выпустили, когда мы расстались. До сих пор над этим ржем.

– Ты ездила к нему в тюрьму.

– Да-да, разлетелись мои слова, что меня заставили раздеться и прощупывали трусики и грудь. Хотя я была беременна. Но, блин, такова процедура, – рассказала Серегина в интервью Спортсу’’.

«На «Матче» объективизация: «Ты телка с сиськами – стой и улыбайся». Интервью Олеси Серегиной