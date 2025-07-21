Шишкина о судействе в синхронном плавании на ЧМ: «Завал у Китая – грубейшая, ужасная ошибка. Но элемент засчитали, и меня как зрителя это возмущает»

Алла Шишкина считает несправедливым судейство в синхронном плавании на ЧМ.

Россиянки Майя Дорошко и Татьяна Гайдай стали третьими в технической программе дуэтов. Первое место заняли представительницы Австрии, второе – Китая.

Впервые с 2001 года российские синхронистки не победили в этом виде программы.

«Что касается выступления нашего дуэта сегодня, я сейчас в прямом эфире смотрела их выступление. И я видела завал у Китая – грубейшая, ужасная ошибка, за которую должны были как минимум базовую минимальную оценку поставить, либо вообще не засчитать элемент, а его в итоге засчитывают.

И меня, хотя бы как зрителя, как обывателя, это возмущает. И ладно бы это было видно только тем, кто сидел на трибунах, но это видел весь мир.

Пока наших спортсменов не было на международной арене, в нашей жизни и в спорте очень много всего изменилось. Чем всегда славилась российская команда, помимо идеальной техники, высоты? Тем, что придумываем совершенно новые элементы, которые раньше никто никогда не делал.

А сейчас по новым правилам, к сожалению, такие фишки практически не оцениваются. Оценивается в основном только то, что есть в пресловутых книгах с элементами. Я считаю, что от этого мировое синхронное плавание потеряло. Потому что, когда ты видишь то, что никто раньше не делал, это вызывает «вау-эффект». Сейчас мы этого лишены», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка.

«Психологическое давление существует, это сложно отрицать – ты давно не выступал на международной арене, вся команда молодая, все в новинку. Конечно, все волновались очень сильно.

Но вот, например, наша Танюша Гайдай заняла 12-е место в технической программе соло. Если бы у спортсменки была плохая психологическая подготовка, смогла бы она собраться и взять медаль в дуэте?

Так что ничего страшного. Да, неприятно. Да, так получилось. И их результат как минимум серебро, а не бронза. Ничего, у нас впереди еще техническая программа у групп и произвольный дуэт и два микста», – добавила Шишкина .

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