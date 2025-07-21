Российские синхронистки впервые с 2001 года не выиграли золото в дуэтах на ЧМ

Российские синхронистки не смогли выиграть золото в дуэтах на чемпионате мира впервые с 2001 года.

Сегодня на ЧМ-2025 в Сингапуре Татьяна Гайдай и Майя Дорошко стали бронзовыми призерами в технической программе. Победили австрийки Анна-Мария Александри и Эйрини-Марини Александри, второе место заняли китаянки Линь Яньхань и Линь Яньцзюнь.

Последний раз россиянкам не удавалось выиграть в дуэтах в 2001-м. Тогда Анастасия Давыдова и Анастасия Ермакова взяли серебро.

На чемпионатах мира 2022, 2023 и 2024 годов российские синхронистки не выступали из-за отстранения.