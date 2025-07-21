Тимошинина о возвращении на международную арену: «Нас встречали дружественно. Приветствовали все, с кем мы раньше прыгали – британцы, немцы»

Тимошинина рассказала о хорошем отношении к россиянам после возвращения.

В этом году прыгунья в воду выступала на международном турнире в Германии в нейтральном статусе. Сейчас она готовится к чемпионату мира в Сингапуре.

«Все было хорошо, нас везде приветливо и дружественно встречали, нигде не было провокаций или оскорблений. Мы этому очень рады. Нас предупреждали, чтобы мы были ко всему готовы, но мы даже не ожидали такого хорошего отношения к нам.

Нас приветствовали все, с кем мы раньше прыгали: британцы, немцы. Они были рады видеть нас, никто не говорил «фу». Такого не было», – отметила призер чемпионата мира, четырехкратная чемпионка Европы Юлия Тимошинина.

Соревнования по прыжкам в воду пройдут на ЧМ в Сингапуре с 26 июля по 3 августа.

Россия возвращается на водный ЧМ спустя 6 лет: без Ефимовой и Рылова, но с шансами на золото