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🥈 Российские синхронистки завоевали серебро чемпионата мира-2025 в технической программе в команде

Российские синхронистки завоевали серебро командного турнира на ЧМ в Сингапуре.

Чемпионат мира по водным видам спорта-2025

Сингапур

Синхронное плавание

Командные соревнования, техническая программа

1. Китай – 307,8001

2. Россия – 300,6183

3. Испания – 294,8575

4. Япония – 282,4134

5. Италия – 282,3191

6. США – 273,6650

7. Украина – 273,0525

8. Франция – 270,3816

Сборная России: Анна Андрианова, Анастасия Бахтырева, Дарья Гелошвили, Екатерина Коссова, Елизавета Минаева, Эвелина Симонова, Елизавета Смирнова, Агния Тулупова.

Новые правила в синхронке правда не подходят России?

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
Елизавета Минаева
Екатерина Коссова
синхронное плавание
Елизавета Смирнова
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Анна Андрианова
logoЧемпионат мира по водным видам спорта
Эвелина Симонова
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Дарья Гелошвили
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