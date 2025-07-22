🥈 Российские синхронистки завоевали серебро чемпионата мира-2025 в технической программе в команде
Российские синхронистки завоевали серебро командного турнира на ЧМ в Сингапуре.
Чемпионат мира по водным видам спорта-2025
Сингапур
Синхронное плавание
Командные соревнования, техническая программа
1. Китай – 307,8001
2. Россия – 300,6183
3. Испания – 294,8575
4. Япония – 282,4134
5. Италия – 282,3191
6. США – 273,6650
7. Украина – 273,0525
8. Франция – 270,3816
Сборная России: Анна Андрианова, Анастасия Бахтырева, Дарья Гелошвили, Екатерина Коссова, Елизавета Минаева, Эвелина Симонова, Елизавета Смирнова, Агния Тулупова.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
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