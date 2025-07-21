🥉 Универсиада-2025. Плавание. Щеголев завоевал бронзу на 100 м вольным стилем
Александр Щеголев взял бронзу на 100 м вольным стилем на Универсиаде.
Еще один российский пловец Дмитрий Жаворонков занял 8-е место. Соревнования проходят в Германии.
Плавание
Берлин, Германия
Мужчины
100 м, вольный стиль
1. Мэттью Кинг (США) – 48,01
2. Питер Кетце (ЮАР) – 48,12
3. Александр Щеголев (Россия) – 48,34...
8. Дмитрий Жаворонков (Россия) – 49,28
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
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