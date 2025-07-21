🥉 Универсиада-2025. Плавание. Щеголев завоевал бронзу на 100 м вольным стилем

Александр Щеголев взял бронзу на 100 м вольным стилем на Универсиаде.

Еще один российский пловец Дмитрий Жаворонков занял 8-е место. Соревнования проходят в Германии. Универсиада-2025 Плавание Берлин, Германия Мужчины 100 м, вольный стиль 1. Мэттью Кинг (США) – 48,01 2. Питер Кетце (ЮАР) – 48,12 3. Александр Щеголев (Россия) – 48,34... 8. Дмитрий Жаворонков (Россия) – 49,28