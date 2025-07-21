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Синхронистка Дорошко о судействе на ЧМ: «Поступили немного несправедливо. Странно, что второму месту не обнулили элемент, который был сделан отвратительно»

Синхронистка Майя Дорошко отметила несправедливость в судействе на ЧМ.

Сегодня россиянки Дорошко и Татьяна Гайдай завоевали бронзу на чемпионате мира-2025 в Сингапуре в технической программе дуэтов, набрав 300,2183 балла. Победили австрийки Анна-Мария Александри и Эйрини-Марини Александри (307,1451), второе место заняли китаянки Линь Яньхань и Линь Яньцзюнь (301,4057).

«Наше отношение к бронзе? Для начала довольны, в полуфинале нам уже дали понять. Но если честно, то я не могу [не отметить]: мне кажется, что поступили немного несправедливо. Странно, что второму месту не обнулили элемент, который был сделан отвратительно. Речь об элементе «выталкивания в цаплю».

Если посмотреть, то одна девочка упала и не докрутила 90 градусов. Это «ноль». За такое Тане в соло обнулили элемент. Почему сейчас этого не сделано, мы не понимаем.

В остальном нам просто надо было сделать все, что от нас зависело. По моим ощущениям, все было неплохо, на повторе, единственное, заметила небольшой асинхрон, и тренеры тоже только на него указали. Остальное, как мне кажется, было сделано удачно и без завалов», – сказала Дорошко.

Гайдай в свою очередь отметила, что сейчас для победы дуэту надо было «быть на 20 голов выше».

Новые правила в синхронке правда не подходят России?

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ТАСС
синхронное плавание
Татьяна Гайдай
Майя Дорошко
logoЧемпионат мира по водным видам спорта
logoсборная Китая (синхронное плавание)
logoсборная России (синхронное плавание)
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