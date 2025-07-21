Александр Мальцев: «Уровень в мужском синхронном плавании сильно вырос. В сольных выступлениях много молодых и перспективных спортсменов»

Александр Мальцев рассказал, что соперники на ЧМ относятся к нему уважительно.

Российский синхронист уже выиграл два золота на чемпионате мира-2025 в Сингапуре – в технической и произвольной программах соло.

«На этом чемпионате мира практически не осталось спортсменов, с которыми я выступал на предыдущих. Они были опытными и одного возраста со мной, кто-то даже старше.

Здесь же молодежь, которую я увидел впервые. Здорово, что сильно вырос уровень в мужском синхронном плавании. В сольных выступлениях заметно прибавилось количество спортсменов с хорошим уровнем мастерства. Все молодые и перспективные.

Здорово, что можно соревноваться в таких условиях. Сами спортсмены ко мне относятся уважительно, подходят фотографироваться. Это придает определенную ответственность, потому что понимаешь, что на тебя смотрят как на кумира, и не нужно подводить их ожидания», – сказал шестикратный чемпион мира Мальцев.

Мальцева выгоняли из синхронки, потому что «это женский спорт». Теперь он – главная звезда сборной