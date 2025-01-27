Сергей Фесиков назначен на пост спортивного директора Федерации водных видов спорта России

Бронзовый призер Лондона-2012 Сергей Фесиков стал спортивным директором ФВССР.

36-летний Фесиков также является чемпионом мира и десятикратным чемпионом Европы по плаванию.

«В сферу ответственности Сергея войдет реализация комплексной целевой программы подготовки сборной России по плаванию, а также курирование учебно-тренировочного процесса спортсменов и их планов подготовки. Кроме того, он также займется разработкой и контролем исполнения целевых программ ФВВСР», – заявили в организации.

В октябре 2024 года было принято решение об объединении федераций водных видов спорта – Всероссийской федерации плавания (ВФП), Федерации водного поло России (ФВПР), Федерации синхронного плавания России (ФСПР) и Российской федерации прыжков в воду (РФПВ).

Объединенную Федерацию водных видов спорта России (ФВССР) возглавил бизнесмен Дмитрий Мазепин.