Сергей Фесиков назначен на пост спортивного директора Федерации водных видов спорта России
36-летний Фесиков также является чемпионом мира и десятикратным чемпионом Европы по плаванию.
«В сферу ответственности Сергея войдет реализация комплексной целевой программы подготовки сборной России по плаванию, а также курирование учебно-тренировочного процесса спортсменов и их планов подготовки. Кроме того, он также займется разработкой и контролем исполнения целевых программ ФВВСР», – заявили в организации.
В октябре 2024 года было принято решение об объединении федераций водных видов спорта – Всероссийской федерации плавания (ВФП), Федерации водного поло России (ФВПР), Федерации синхронного плавания России (ФСПР) и Российской федерации прыжков в воду (РФПВ).
Объединенную Федерацию водных видов спорта России (ФВССР) возглавил бизнесмен Дмитрий Мазепин.
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