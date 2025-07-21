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Испанская синхронистка Рамирес: «С новыми правилами вы можете быть первыми или последними. Мы знаем, что выиграть очень сложно, но все возможно»

Испанская синхронистка Рамирес рассчитывает победить россиянок и китаянок на ЧМ.

Сегодня на чемпионате мира в Сингапуре прошла квалификация в технической программе групп. Китай занял первое место (306,2460 балла), Россия – второе (295,4633), Испания – третье (288,4091). Финал в этом виде состоится 22 июля.

Российские спортсменки выступают в нейтральном статусе.

– Вы уступили нейтралам семь баллов, это выбираемый отрыв?

– Знаете, с этими новыми правилами вы можете быть первыми или последними. Как и вчера, когда мы допустили ошибку. Но мы люди, мы гордимся этим. Мы продолжаем и учиться, и тренироваться. Это наша повседневная жизнь.

И вы знаете, семь баллов – это не так много, мы точно знаем, над чем нам нужно работать, и мы, конечно, будем стремиться к золоту, мы знаем, что выиграть очень сложно, но все возможно.

– База трудности сейчас почти ничего не гарантирует, как испанская команда решает этот нюанс новых правил?

– Именно. Мы думаем, что можем быть лучшими в артистике, это наша сильная сторона, поэтому предпочитаем иметь немного меньшую трудность. Мы хотим быть номером один в мире, хотя накануне в произвольной программе, например, трудность у нас была выше, чем обычно.

Я не знаю, что произошло сейчас. Но если мы не номер один, то будем продолжать пытаться перед завтрашним финалом, чтобы как минимум получить самую высокую оценку, – сказала испанка Паула Рамирес.

Новые правила в синхронке правда не подходят России?

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoсборная Испании по синхронному плаванию
logoПаула Рамирес Ибанес
logoсборная России (синхронное плавание)
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