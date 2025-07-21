Россиянин Александр Мальцев стал шестикратным чемпионом мира по синхронному плаванию.

Сегодня 30-летний спортсмен победил в произвольной программе соло на ЧМ-2025 в Сингапуре.

Ранее он брал золото в дуэтах с Дариной Валитовой (2015), Михаэлой Каланчой (2017), дважды с Майей Гурбанбердиевой (2019), а также в сольной технической программе (2025).

Мальцева выгоняли из синхронки, потому что «это женский спорт». Теперь он – главная звезда сборной