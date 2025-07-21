«Матч ТВ» из-за профилактики не ведет трансляцию мужской произвольной в синхронном плавании на ЧМ, эфира нет и на сайте. Там за медаль борется Мальцев

«Матч ТВ» не показывает мужское синхронное плавание 21 июля на ЧМ-2025.

В 9:00 по московскому времени начались соревнования среди мужчин в произвольной программе. От России выступает пятикратный чемпион мира Александр Мальцев , завоевавший на ЧМ в Сингапуре первое золото российской команды (в технической программе соло).

«Матч» не ведет прямую трансляцию соревнований – ни на основном канале, ни на других каналах холдинга. Там идет профилактика. Трансляции нет и на сайте «Матч ТВ».

Соревнования мужчин покажут в записи на канале «Матч! Арена» в 14:35 по московскому времени.

Розыгрыш медалей в женском дуэте (техническая программа) покажут в прямом эфире на «Матч ТВ » в 13:25.

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