🥉 Синхронистки Дорошко и Гайдай завоевали бронзу чемпионата мира-2025 в технической программе дуэтов
Соревнования прошли в Сингапуре. Победу одержали спортсменки из Австрии.
Чемпионат мира по водным видам спорта-2025
Сингапур
Синхронное плавание
Дуэты, техническая программа
1. Анна-Мария Александри – Эйрини-Марини Александри (Австрия) – 307,1451
2. Линь Яньхань – Линь Яньцзюнь (Китай) – 301,4057
3. Майя Дорошко – Татьяна Гайдай (Россия) – 300,2183
4. Моэ Хига – Томока Сато (Япония) – 295,6240
5. Маричель Ферре Гасет – Лилу Ллуис Валетт (Испания) – 287,3898
6. Энрика Пикколи – Лукреция Руджеро (Италия) – 285,0441
7. Дарья Федорук – Василина Хондошко (Беларусь) – 277,4267
8. Марла Фернанда Арельяно Хермес – Ицамари Гонсалес Куэльяр (Мексика) – 276,7307
9. Дарья Мошинская – Анастасия Шмонина (Украина) – 273,4933
10. Гизал Акбар – Джейми Чарковски (США) – 269,5409
11. Анастасия Баяндина – Ромен Люнель (Франция) – 254,9667
12. Одри Ламот – Химена Ортис Монтано (Канада) – 236,5825