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🥉 Синхронистки Дорошко и Гайдай завоевали бронзу чемпионата мира-2025 в технической программе дуэтов

Синхронистки Дорошко и Гайдай взяли бронзу ЧМ в технической программе дуэтов.

Соревнования прошли в Сингапуре. Победу одержали спортсменки из Австрии.

Чемпионат мира по водным видам спорта-2025

Сингапур

Синхронное плавание

Дуэты, техническая программа

1. Анна-Мария Александри – Эйрини-Марини Александри (Австрия) – 307,1451

2. Линь Яньхань – Линь Яньцзюнь (Китай) – 301,4057

3. Майя ДорошкоТатьяна Гайдай (Россия) – 300,2183

4. Моэ Хига – Томока Сато (Япония) – 295,6240

5. Маричель Ферре Гасет – Лилу Ллуис Валетт (Испания) – 287,3898

6. Энрика Пикколи – Лукреция Руджеро (Италия) – 285,0441

7. Дарья Федорук – Василина Хондошко (Беларусь) – 277,4267

8. Марла Фернанда Арельяно Хермес – Ицамари Гонсалес Куэльяр (Мексика) – 276,7307

9. Дарья Мошинская – Анастасия Шмонина (Украина) – 273,4933

10. Гизал Акбар – Джейми Чарковски (США) – 269,5409

11. Анастасия Баяндина – Ромен Люнель (Франция) – 254,9667

12. Одри Ламот – Химена Ортис Монтано (Канада) – 236,5825

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
logoЧемпионат мира по водным видам спорта
logoсборная Франции (синхронное плавание)
Анастасия Баяндина
синхронное плавание
logoсборная Австрии жен
Томока Сато
logoсборная России (синхронное плавание)
logoсборная Китая (синхронное плавание)
logoсборная Испании по синхронному плаванию
logoсборная Японии по синхронному плаванию
Майя Дорошко
Эйрини-Марини Александри
logoМаричель Ферре Гасет
Татьяна Гайдай
Анна-Мария Александри
результаты
logoЛилу Ллуис Валетт
logoВасилина Хондошко
logoсборная Беларуси жен
logoсборная Украины (синхронное плавание)
logoсборная Канады по синхронному плаванию
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