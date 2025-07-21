🥇 Синхронист Мальцев выиграл произвольную программу соло на чемпионате мира-2025 в Сингапуре и взял второе золото
Синхронист Александр Мальцев взял второе золото на чемпионате мира в Сингапуре.
Сегодня россиянин стал первым в произвольной программе соло.
Чемпионат мира по водным видам спорта-2025
Сингапур
Синхронное плавание
Мужчины, произвольная программа
1. Александр Мальцев (Россия) – 229,5613
2. Го Муе (Китай) – 220,1926
3. Филиппо Пелати (Италия) – 213,9850
4. Ранджуо Томблин (Великобритания) – 210,9125
5. Диего Вильялобос Каррильо (Мексика) – 206,6160
6. Хорди Касерес Иглесиас (Испания) – 202,0400
7. Густаво Санчес (Колумбия) – 198,9025
8. Виктор Друзин (Казахстан) – 197,9225
9. Николас Кампос (Чили) – 179,2325
10. Мариос Крицас (Греция) – 167,7863
Мальцева выгоняли из синхронки, потому что «это женский спорт». Теперь он – главная звезда сборной
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
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