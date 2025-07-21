🥇 Синхронист Мальцев выиграл произвольную программу соло на чемпионате мира-2025 в Сингапуре и взял второе золото

Синхронист Александр Мальцев взял второе золото на чемпионате мира в Сингапуре.

Сегодня россиянин стал первым в произвольной программе соло. Чемпионат мира по водным видам спорта-2025 Сингапур Синхронное плавание Мужчины, произвольная программа 1. Александр Мальцев (Россия) – 229,5613 2. Го Муе (Китай) – 220,1926 3. Филиппо Пелати (Италия) – 213,9850 4. Ранджуо Томблин (Великобритания) – 210,9125 5. Диего Вильялобос Каррильо (Мексика) – 206,6160 6. Хорди Касерес Иглесиас (Испания) – 202,0400 7. Густаво Санчес (Колумбия) – 198,9025 8. Виктор Друзин (Казахстан) – 197,9225 9. Николас Кампос (Чили) – 179,2325 10. Мариос Крицас (Греция) – 167,7863 Мальцева выгоняли из синхронки, потому что «это женский спорт». Теперь он – главная звезда сборной