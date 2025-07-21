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🥇 Синхронист Мальцев выиграл произвольную программу соло на чемпионате мира-2025 в Сингапуре и взял второе золото

Синхронист Александр Мальцев взял второе золото на чемпионате мира в Сингапуре.

Сегодня россиянин стал первым в произвольной программе соло.

Чемпионат мира по водным видам спорта-2025

Сингапур

Синхронное плавание

Мужчины, произвольная программа

1. Александр Мальцев (Россия) – 229,5613

2. Го Муе (Китай) – 220,1926

3. Филиппо Пелати (Италия) – 213,9850

4. Ранджуо Томблин (Великобритания) – 210,9125

5. Диего Вильялобос Каррильо (Мексика) – 206,6160

6. Хорди Касерес Иглесиас (Испания) – 202,0400

7. Густаво Санчес (Колумбия) – 198,9025

8. Виктор Друзин (Казахстан) – 197,9225

9. Николас Кампос (Чили) – 179,2325

10. Мариос Крицас (Греция) – 167,7863

Мальцева выгоняли из синхронки, потому что «это женский спорт». Теперь он – главная звезда сборной

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
результаты
logoЧемпионат мира по водным видам спорта
синхронное плавание
logoАлександр Мальцев
logoсборная России (синхронное плавание)
Филиппо Пелати
Го Муе
logoсборная Китая (синхронное плавание)
logoсборная Мексики
Диего Вильялобос Каррильо
Ранджуо Томблин
logoсборная Италии (синхронное плавание)
logoсборная Великобритании по синхронному плаванию
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