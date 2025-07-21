Синхронное плавание. Чемпионат мира-2025. Российские синхронистки стали вторыми в квалификации технической программы
Российские синхронистки стали вторыми в квалификации технической программы на ЧМ.
Чемпионат мира по водным видам спорта-2025
Сингапур
Синхронное плавание
Группа, техническая программа
Квалификация
1. Китай – 306,2460
2. Россия – 295,4633
3. Испания – 288,4091
4. Италия – 278,0758
5. Украина – 268,9901
6. Япония – 265,7967
Российские участницы: Анна Андрианова, Анастасия Бахтырева, Дарья Гелошвили, Екатерина Коссова, Елизавета Минаева, Эвелина Симонова, Елизавета Смирнова, Агния Тулупова.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
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