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Синхронное плавание. Чемпионат мира-2025. Российские синхронистки стали вторыми в квалификации технической программы

Российские синхронистки стали вторыми в квалификации технической программы на ЧМ.

Чемпионат мира по водным видам спорта-2025

Сингапур

Синхронное плавание

Группа, техническая программа

Квалификация

1. Китай – 306,2460

2. Россия – 295,4633

3. Испания – 288,4091

4. Италия – 278,0758

5. Украина – 268,9901

6. Япония – 265,7967

Российские участницы: Анна Андрианова, Анастасия Бахтырева, Дарья Гелошвили, Екатерина Коссова, Елизавета Минаева, Эвелина Симонова, Елизавета Смирнова, Агния Тулупова. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
Агния Тулупова
Эвелина Симонова
Дарья Гелошвили
Екатерина Коссова
Елизавета Минаева
Анастасия Бахтырева
Елизавета Смирнова
Анна Андрианова
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