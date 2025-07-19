Алла Шишкина: «Саша Мальцев всем доказал, что он – король в синхронном плавании»

Шишкина назвала Мальцева королем в синхронном плавании.

Сегодня российский синхронист Александр Мальцев выиграл золото в технической программе соло на чемпионате мира в Сингапуре. Для него это пятая победа на ЧМ в карьере.

«Для всех нас, конечно, очень важно не просто возвращаться на международную арену, а возвращаться с победами. Я поздравляю Сашу, я ему буквально накануне желала победы.

На прошедшем чемпионате России Саша стал вторым, а сейчас победил на самом важном турнире в мире. И для всего мирового сообщества сразу стало понятно, кто тут главный.

Саша всем доказал, что он – король в синхронном плавании», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка Алла Шишкина.