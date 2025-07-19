Васюкова о победе Мальцева на ЧМ: «Это тот самый случай, когда судьи ничего не могли поделать, там было просто не подкопаться»

Васюкова заявила, что судьи объективно оценили выступление Мальцева на ЧМ.

Сегодня российский синхронист Александр Мальцев выиграл золото в технической программе соло на чемпионате мира в Сингапуре.

«Я очень рада, Саша сделал мой день, так чисто он прошел программу! Мы этого ожидали, и он очень достойно со всем справился.

Это тот самый случай, когда судьи ничего не могли поделать, там было просто не подкопаться, судьи сработали объективно.

За Сашу я безумно рада, еще больше я рада за Гану Владимировну (Максимову), тренера Александра. Ее слезы в первый день соревнований говорят о многом. Она выходила в черных очках, как профессиональный игрок в покер, чтобы мир не увидел ее эмоций.

И Саша тоже сумел выключить лишние эмоции, чтобы справиться с программой. И ему удалось это сделать», — сказала олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Ольга Васюкова.