Пацкевич о победе Мальцева на ЧМ: «У нас субъективный вид спорта, и было боязно с учетом вчерашних полуфиналов»

Пацкевич призналась, что переживала за Мальцева перед финалом на ЧМ в Сингапуре.

Сегодня Александр Мальцев выиграл золото в технической программе соло.

— Я очень рада за Сашу, за тренеров, за весь наш тренерский штаб, что он сегодня победил, несмотря на все проходящее.

— Вчерашний итог квалификации не заставил задуматься, что в этот раз можно вообще остаться без золота?

— Всегда есть опасения, всегда есть такое. У нас субъективный вид спорта, наш вид спорта это и предполагает, и было боязно с учетом вчерашних полуфиналов, но мы верим в наших спортсменов и тренеров, поддерживаем их и ждем, — сказала трехкратная олимпийская чемпионка Александра Пацкевич.