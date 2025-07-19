Пацкевич о победе Мальцева на ЧМ: «У нас субъективный вид спорта, и было боязно с учетом вчерашних полуфиналов»
Пацкевич призналась, что переживала за Мальцева перед финалом на ЧМ в Сингапуре.
Сегодня Александр Мальцев выиграл золото в технической программе соло.
— Я очень рада за Сашу, за тренеров, за весь наш тренерский штаб, что он сегодня победил, несмотря на все проходящее.
— Вчерашний итог квалификации не заставил задуматься, что в этот раз можно вообще остаться без золота?
— Всегда есть опасения, всегда есть такое. У нас субъективный вид спорта, наш вид спорта это и предполагает, и было боязно с учетом вчерашних полуфиналов, но мы верим в наших спортсменов и тренеров, поддерживаем их и ждем, — сказала трехкратная олимпийская чемпионка Александра Пацкевич.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
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