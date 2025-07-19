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Гана Максимова: «Саша Мальцев преодолел нереальное напряжение. Он справился замечательно. Это один из лучших его проплывов»

Тренер Гана Максимова высказалась о победе Александра Мальцева на ЧМ в Сингапуре.

Российский синхронист Мальцев сегодня выиграл золото в мужской технической программе соло.

— Спасибо всем, кто нас поддерживал. Это дорогого стоит. Это было очень хорошо исполнено. Саша преодолел нереальное напряжение. Он справился замечательно. Это один из лучших его проплывов. Саня, ты великий спортсмен.

Саша — очень выносливый спортсмен, но что касается длинных связок, ему нелегко это делать. Но он справился. Мы переделали композицию, чтобы она попала в баланс техники и артистичности.

Мы искали драйвовую музыку, чтобы она не надоедала. Мы все несколько раз меняли, но музыка та же в течение двух лет.

— Мы адаптировались к новой судейской системе?

— Наверное, да, адаптировались. Но и судейская система сделала шаг в сторону артистизма.

Я больше опасалась испанца. По технике я была удивлена: он был слабее китайца и даже мексиканца. Но за счет артистичности он поднялся высоко.

Большая проблема для нас — холодная вода, мы привыкли к теплой. Не столько вентиляторы беспокоят, сколько вода. Утепляться приходится.

Хочу поблагодарить своих родителей, моих коллег‑тренеров. Спасибо ребятам. Команда очень важна. Наша команда, я называю ее «квартетом Д», очень мощная. Это часть этого результата.

Этот спорт атлетичен для мальчиков, красив, не стоит бояться, что мальчики не впишутся в этот вид спорта, — сказала Максимова.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
logoсборная России (синхронное плавание)
Гана Максимова
синхронное плавание
logoЧемпионат мира по водным видам спорта
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