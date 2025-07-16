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Антон Чупков: «Надеюсь, у россиян будут медали всех достоинств Для себя уже отметил, кто из ребят будет стоять на пьедестале почета»

Антон Чупков поделился ожиданиями от выступления россиян на ЧМ по плаванию.

— В целом, хочется надеяться, что ребята все в хорошей форме и отлично провели подготовку, проходя заключительный сбор в Малайзии. Все по плану. Конечно, надеюсь, что будут медали всех достоинств и несколько рекордов. По фамилиям называть не буду, но для себя в целом я уже отметил, кто из ребят будет стоять на пьедестале почета.

— Чем может быть интересен чемпионат мира для стороннего зрителя?

— Человек, который не вовлечен в плавание и никогда его не смотрел, я думаю, вряд ли не переключит на следующий канал. Но все же, если ответить на этот вопрос, то у нас многие заплывы будут проходить очень зрелищно, потому что результаты настолько будут плотные, что результат будет решаться в последнем касании. А это самое прекрасное — видеть, когда идет борьба до последних метров, это огромный интерес и переживания.

— Какие ваши впечатления от первых стартов?

— Первый старт был сегодня: дистанция 10 километров у мужчин и у женщин. Очень порадовал Денис Адеев, который занял шестое место. Показал достаточно неплохой результат, я считаю. У него есть огромный потенциал уже в дальнейших стартах, в том числе и на этом чемпионате.

Вода очень теплая, как передают с места событий наши специалисты, в дальнейшем остаются еще дистанции на открытой воде, но, думаю, за медали пока что тяжело будет бороться.

Но у Дениса Адеева на дистанции 5 километров есть большие шансы, поэтому призываю всех болеть, смотреть соревнования и поддерживать наших ребят, — сказал двукратный чемпион мира по плаванию. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Все про спорт»
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