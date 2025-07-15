Фесиков о медальном плане на ЧМ-2025: «Давайте не будем загадывать. Мы больше трех лет не были на международных стартах в длинных бассейнах»

Фесиков ответил на вопрос, есть ли у россиян медальный план на чемпионат мира.

Чемпионат мира по водным видам спорта-2025 проходит в Сингапуре с 11 июля по 3 августа. Российские пловцы допущены к соревнованиям под нейтральным флагом.

«Медальный план? Давайте не будем загадывать. Мы больше трех лет не были на международных стартах в длинных бассейнах. Да, был прекрасный Будапешт-2024, и нынешний состав на 85 процентов состоит из тех спортсменов, кто выступал в Венгрии. Но короткая вода – другая история.

У нас есть примерные ожидания. Мы хотим медали всех достоинств и примерно понимаем, на что именно рассчитывать. Но прямо сейчас мы не хотим грузить этим спортсменов, поскольку слишком долго не выступали на таком уровне. Для нас Сингапур – своеобразная проба пера после возвращения. Пусть ребята просто реализуют свой потенциал.

У нас есть лидеры мирового рейтинга, есть рекордсмены мира, на которых мы очень рассчитываем. Если они покажут свои результаты, то и позиции займут соответствующие.

У нас есть эстафеты и личные виды, где внутри страны высочайший уровень конкуренции. Я имею в виду плавание на спине. Это дает надежду на то, что в такой конкуренции ребята и на мировом уровне будут выглядеть очень достойно», – сказал спортивный директор по плаванию Федерации водных видов спорта России Сергей Фесиков.

Что можно, а что нельзя нашим на водном ЧМ? Без флага в соцсетях, но с интервью (есть стоп-темы)