  • Пловчиха Сподаренко, перешедшая из России в Казахстан, заявила, что ей урезали зарплату на 50% из-за нового закона
68

Пловчихе Сподаренко, перешедшей из России в Казахстан, урезали зарплату на 50%.

Пловчиха Софья Сподаренко, которая сменила российское гражданство на казахстанское в 2023 году, рассказала, что из-за нового закона в Казахстане ее лишили половины зарплаты. 

«Моя зарплата, как и у многих других спортсменов в стране, состоит из двух частей. Первая часть – это ставка члена национальной сборной, вторая часть – региона.

Летом был подписан новый закон «Об утверждении размеров выплат ежемесячного денежного содержания спортсменам национальных команд», и нас заранее предупредили, что наши выплаты будут пересчитаны.

Мы были к этому готовы, но мы не ожидали изменений в 50 процентов. Была зарплата около 320 тысяч тенге, а пришли 194 (около 30 тысяч рублей – Спортс’’).

Мы подали жалобы, и нам ответили, прислали официальное уведомление, что мы получили правильную зарплату с учетом поданных регалий, но поданы мы как чемпионки Казахстана. А я в прошлом году стала чемпионкой Азии, а в этом – трижды бронзовым призером», – сказала Сподаренко. 

Кроме того, по словам спортсменки, в регионе ей регулярно задерживали зарплату на два-три месяца, а дорогу до некоторых соревнований управление спорта не оплачивало вовсе.

«Я никогда их не обременяла арендой жилья для меня постоянной, но какие-то элементарные вещи – довезти меня в Тюмень на сборы, о чем мы изначально договаривались. В этом году я себе купила гидрокостюмы, и, когда их брала, мне писали: бери, конечно, мы тебе все возместим. В итоге – ничего, а они стоили в районе 400-500 тысяч тенге.

На Исламиаду я бы вообще не попала, если бы не отец. Он просто купил за свои деньги билет из Тюмени в Алматы, откуда уже сборная добиралась до Эр-Рияда», – добавила Софья.

Сподаренко о переходе из России в Казахстан: «Искать для себя лучшие условия – нормально. Если у тебя пятая точка в тепле, то ты и плывешь получше»

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Tengri Sport
