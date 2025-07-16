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Матыцин о нейтральных атлетах: «Они остаются нашими, россиянами, с тем же авторитетом и признанием. Для меня всегда выглядело диким приклеивание ярлыков предателей»

Олег Матыцин назвал дикостью «ярлыки предателей» в отношении нейтральных атлетов.

«Естественно, выступление с национальным флагом и в случае победы с национальным гимном – это приоритет, это неотъемлемая часть и право наших спортсменов, о чем говорят и спортивные руководители, и политические.

Мне не нравится понятие «нейтральный статус». Многие спортсмены выступают под флагом той или иной международной федерации, таким образом позиционируя, что, несмотря на временные санкции, наша страна и спортсмены являются частью мировой спортивной семьи.

Это может быть первым шагом на длительном пути возвращения всех прав спортсменов. Если мы говорим о том, что являемся членами одной семьи, давайте выступать под ее флагом. Мы понимаем, что для спортсменов, конечно, очень важно участие в международных соревнованиях, об этом неоднократно говорил президент РФ. Здесь – право выбора каждого. Фактически выбор уже большинством федераций сделан, спортсмены участвуют в соревнованиях.

Никаких обвинений в адрес спортсменов и тренеров, которые приняли решение участвовать в соревнованиях, я не разделяю. Они продолжают оставаться нашими спортсменами, россиянами, с тем же авторитетом, с тем же признанием. И для меня всегда выглядело диким приклеивание ярлыков предателей.

Это абсолютно не так. Я знаю практически всех спортсменов, тренеров, руководителей федерации. Они не меньшие патриоты, чем якобы те, кто делает такие заявления. Наоборот, своим трудом, своими победами они доказывают, что они граждане РФ», – сказал глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Матыцин.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Газета.ru»
Политика
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Министерство спорта России
отстранение и возвращение России
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