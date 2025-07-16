Водное поло. Чемпионат мира-2025. Хорватия победила Грецию, Испания обыграла Венгрию и другие результаты

16 июля на мужском ЧМ по водному поло в Сингапуре завершился групповой этап.

Чемпионат мира по водному поло Сингапур Мужчины Групповой этап Группа А Италия – ЮАР – 28:4 (6:1, 9:0, 8:1, 5:2) Сербия – Румыния – 19:9 (5:1, 4:1, 5:4, 5:4) Положение в группе: Италия – 8 очков (3 игры), Сербия – 7 (3), Румыния – 3 (3), ЮАР – 0 (3). Группа B Австралия – Япония – 11:12 (3:3, 2:3, 2:0, 4:6) Испания – Венгрия – 10:9 (2:2, 1:3, 2:3, 5:1) Положение в группе: Испания – 9 (3), Венгрия – 6 (3), Япония – 3 (3), Австралия – 0 (3). Группа C Канада – Бразилия – 18:19 (6:2, 1:3, 3:4, 1:2, 7:8 – по буллитам) Сингапур – США – 6:26 (0:4, 2:4, 2:10, 2:8) Положение в группе: США – 9 (3), Бразилия – 5 (3), Канада – 4 (3), Сингапур – 0 (3). Группа D Китай – Черногория – 8:13 (0:3, 2:2, 3:3, 3:5) Греция – Хорватия – 9:10 (4:1, 2:4, 1:4, 2:1) Положение в группе: Хорватия – 9 (3), Черногория – 6 (3), Греция – 3 (3), Китай – 0 (3). ПРИМЕЧАНИЕ: победители групп выходят напрямую в 1/4 финала, а занявшие второе и третье места команды – в 1/8 финала.