Водное поло. Чемпионат мира-2025. Хорватия победила Грецию, Испания обыграла Венгрию и другие результаты
16 июля на мужском ЧМ по водному поло в Сингапуре завершился групповой этап.
Чемпионат мира по водному поло
Сингапур
Мужчины
Групповой этап
Группа А
Италия – ЮАР – 28:4 (6:1, 9:0, 8:1, 5:2)
Сербия – Румыния – 19:9 (5:1, 4:1, 5:4, 5:4)
Положение в группе: Италия – 8 очков (3 игры), Сербия – 7 (3), Румыния – 3 (3), ЮАР – 0 (3).
Группа B
Австралия – Япония – 11:12 (3:3, 2:3, 2:0, 4:6)
Испания – Венгрия – 10:9 (2:2, 1:3, 2:3, 5:1)
Положение в группе: Испания – 9 (3), Венгрия – 6 (3), Япония – 3 (3), Австралия – 0 (3).
Группа C
Канада – Бразилия – 18:19 (6:2, 1:3, 3:4, 1:2, 7:8 – по буллитам)
Сингапур – США – 6:26 (0:4, 2:4, 2:10, 2:8)
Положение в группе: США – 9 (3), Бразилия – 5 (3), Канада – 4 (3), Сингапур – 0 (3).
Группа D
Китай – Черногория – 8:13 (0:3, 2:2, 3:3, 3:5)
Греция – Хорватия – 9:10 (4:1, 2:4, 1:4, 2:1)
Положение в группе: Хорватия – 9 (3), Черногория – 6 (3), Греция – 3 (3), Китай – 0 (3).
ПРИМЕЧАНИЕ: победители групп выходят напрямую в 1/4 финала, а занявшие второе и третье места команды – в 1/8 финала.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
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