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Водное поло (жен). Чемпионат мира-2025. США разгромили Аргентину, Великобритания уступила Испании, Хорватия проиграла Венгрии, другие результаты

США разгромили Аргентину, Хорватия уступила Венгрии на женском ЧМ по водному поло.

15 июля в Сингапуре прошли третьи матчи группового этапа.

Чемпионат мира по водному поло

Сингапур

Женщины

Групповой этап

Группа A

Австралия – Новая Зеландия – 15:6 (4:0, 3:2, 5:1, 3:3)

Италия – Сингапур – 32:5 (8:0, 8:1, 6:1, 10:3)

Положение в группе: Австралия – 9 очков (3 матча), Италия – 6 (3), Новая Зеландия – 3 (3), Сингапур – 0 (3).

Группа B

Аргентина – США – 3:26 (1:6, 1:7, 1:8, 0:5)

Китай – Нидерланды – 7:13 (2:3, 1:2, 2:4, 2:4)

Положение в группе: США – 9 (3), Нидерланды – 6 (3), Китай – 3 (3), Аргентина – 0 (3).

Группа C

Греция – Япония – 25:15 (6:3, 6:3, 6:4, 7:5)

Хорватия – Венгрия – 6:22 (2:9, 2:5, 1:5, 1:3)

Положение в группе: Венгрия – 9 (3), Греция – 6 (3), Япония – 3 (3), Хорватия – 0 (3).

Группа D

ЮАР – Франция – 6:13 (1:4, 2:3, 3:3, 0:3)

Великобритания – Испания – 7:16 (0:4, 1:3, 5:3, 1:6)

Положение в группе: Испания – 9 (3), Великобритания – 6 (3), Франция – 3 (3), ЮАР – 0 (3).

ПРИМЕЧАНИЕ: победители групп выходят напрямую в 1/4 финала, а занявшие второе и третье места команды – в 1/8 финала.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
сборная Сингапура жен (водное поло)
сборная Италии жен (водное поло)
сборная Нидерландов жен (водное поло)
водное поло
сборная Великобритании жен (водное поло)
logoсборная Австралии жен (водное поло)
сборная Франции жен (водное поло)
сборная Китая жен (водное поло)
Сборная Аргентины жен (водное поло)
сборная ЮАР жен (водное поло)
сборная Новой Зеландии жен (водное поло)
logoЧемпионат мира по водным видам спорта
результаты
сборная Греции жен (водное поло)
logoсборная Испании жен (водное поло)
logoсборная США жен (водное поло)
сборная Японии жен (водное поло)
logoсборная Венгрии жен (водное поло)
logoсборная Хорватии жен
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