Водное поло (жен). Чемпионат мира-2025. США разгромили Аргентину, Великобритания уступила Испании, Хорватия проиграла Венгрии, другие результаты

США разгромили Аргентину, Хорватия уступила Венгрии на женском ЧМ по водному поло.

15 июля в Сингапуре прошли третьи матчи группового этапа.

Чемпионат мира по водному поло

Сингапур

Женщины

Групповой этап

Группа A

Австралия – Новая Зеландия – 15:6 (4:0, 3:2, 5:1, 3:3)

Италия – Сингапур – 32:5 (8:0, 8:1, 6:1, 10:3)

Положение в группе: Австралия – 9 очков (3 матча), Италия – 6 (3), Новая Зеландия – 3 (3), Сингапур – 0 (3).

Группа B

Аргентина – США – 3:26 (1:6, 1:7, 1:8, 0:5)

Китай – Нидерланды – 7:13 (2:3, 1:2, 2:4, 2:4)

Положение в группе: США – 9 (3), Нидерланды – 6 (3), Китай – 3 (3), Аргентина – 0 (3).

Группа C

Греция – Япония – 25:15 (6:3, 6:3, 6:4, 7:5)

Хорватия – Венгрия – 6:22 (2:9, 2:5, 1:5, 1:3)

Положение в группе: Венгрия – 9 (3), Греция – 6 (3), Япония – 3 (3), Хорватия – 0 (3).

Группа D

ЮАР – Франция – 6:13 (1:4, 2:3, 3:3, 0:3)

Великобритания – Испания – 7:16 (0:4, 1:3, 5:3, 1:6)

Положение в группе: Испания – 9 (3), Великобритания – 6 (3), Франция – 3 (3), ЮАР – 0 (3).

ПРИМЕЧАНИЕ: победители групп выходят напрямую в 1/4 финала, а занявшие второе и третье места команды – в 1/8 финала.