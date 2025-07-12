Водное поло. Чемпионат мира-2025. Румыния сыграет с Италией, Китай уступил Хорватии, другие матчи

12 июля на чемпионате мира в Сингапуре стартовал мужской турнир по водному поло.

Чемпионат мира по водному поло Сингапур Мужчины Групповой этап Группа А Сербия – ЮАР – 27:3 (8:0, 6:3, 4:0, 9:0) Румыния – Италия – 15.45 Положение в группе: Сербия – 3 очка (1 игра), Румыния – 0 (0), Италия – 0 (0), ЮАР – 0 (1). Группа B Испания – Япония – 22:16 (5:3, 6:2, 5:4, 6:7) Венгрия – Австралия – 12.35 Положение в группе: Испания – 3 (1), Австралия – 0 (0), Венгрия – 0 (0), Япония – 0 (1). Группа C Бразилия – Сингапур – 19:8 (4:0, 5:1, 6:3, 4:4) Канада – США – 9:18 (0:3, 2:4, 2:5, 5:6) Положение в группе: Бразилия – 3 (1), США – 3 (1), Канада – 0 (1), Сингапур – 0 (1). Группа D Китай – Хорватия – 6:25 (1:7, 0:5, 4:7, 1:6) Черногория – Греция – 14.10 Положение в группе: Хорватия – 3 (1), Черногория – 0 (0), Греция – 0 (0), Китай – 0 (1). ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.