0

Водное поло. Чемпионат мира-2025. Румыния сыграет с Италией, Китай уступил Хорватии, другие матчи

12 июля на чемпионате мира в Сингапуре стартовал мужской турнир по водному поло.

Чемпионат мира по водному поло

Сингапур

Мужчины

Групповой этап

Группа А

Сербия – ЮАР – 27:3 (8:0, 6:3, 4:0, 9:0)

Румыния – Италия – 15.45

Положение в группе: Сербия – 3 очка (1 игра), Румыния – 0 (0), Италия – 0 (0), ЮАР – 0 (1). 

Группа B

Испания – Япония – 22:16 (5:3, 6:2, 5:4, 6:7)

Венгрия – Австралия – 12.35

Положение в группе: Испания – 3 (1), Австралия – 0 (0), Венгрия – 0 (0), Япония – 0 (1).

Группа C

Бразилия – Сингапур – 19:8 (4:0, 5:1, 6:3, 4:4)

Канада – США – 9:18 (0:3, 2:4, 2:5, 5:6)

Положение в группе: Бразилия – 3 (1), США – 3 (1), Канада – 0 (1), Сингапур – 0 (1). 

Группа D

Китай – Хорватия – 6:25 (1:7, 0:5, 4:7, 1:6)

Черногория – Греция – 14.10

Положение в группе: Хорватия – 3 (1), Черногория – 0 (0), Греция – 0 (0), Китай – 0 (1). 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
сборная Греции (водное поло)
logoсборная Черногории (водное поло)
сборная Италии (водное поло)
сборная Испании (водное поло)
logoсборная США
сборная Австралии (водное поло)
сборная Японии (водное поло)
сборная Китая (водное поло)
сборная ЮАР (водное поло)
logoсборная Сербии (водное поло)
водное поло
сборная Канады (водное поло)
сборная Румынии (водное поло)
сборная Венгрии (водное поло)
сборная США (водное поло)
результаты
logoЧемпионат мира по водным видам спорта
сборная Бразилии (водное поло)
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости водных видов спорта в любимой соцсети
Материалы по теме
Водное поло (жен). Чемпионат мира-2025. ЮАР уступила Испании, США обыграли Китай, Венгрия победила Грецию, другие результаты
2вчера, 13:58
Главные новости
Мирон Лифинцев: «Короткая вода для меня – дополнение к плаванию. В большой я плаваю гораздо лучше»
2сегодня, 08:37
Награды россиян будут учитываться в медальном зачете чемпионата мира по водным видам спорта
1сегодня, 08:28
Расписание чемпионата мира по водным видам спорта-2025 в Сингапуре
6сегодня, 07:05
Водное поло (жен). Чемпионат мира-2025. ЮАР уступила Испании, США обыграли Китай, Венгрия победила Грецию, другие результаты
2вчера, 13:58
Колесников и Клепикова будут капитанами сборной России по плаванию на чемпионате мира
5вчера, 08:38
Панкратов о ЧМ в Сингапуре: «Колесников, на мой взгляд, очень близок к тому, чтобы победить. Но у Климента бывают неоптимальные выступления»
2вчера, 08:16
Васюкова о российских синхронистках на ЧМ-2025: «Мы долго не выступали, но я знаю, как работает Покровская. Верю, что медали будут»
2вчера, 06:37
«Можно проиграть участницам, которые технично выступают слабее, но зато «более артистично». Хотя по факту – просто кривляются». Дорошко о судействе в синхронном плавании
10 июля, 19:20
Илья Бородин: «Надеюсь, что‑нибудь съестное найдем в Сингапуре, не слишком убийственное. Точно тараканов есть не буду»
110 июля, 18:28
«Интернет все помнит. Я сто раз подумаю, прежде чем что-то опубликовать». Синхронистка Дорошко – на вопрос о нейтральном статусе и соцсетях
610 июля, 15:42
Ко всем новостям
Последние новости
Открылась регистрация на бесплатный заплыв «Геленджикская миля». Остались слоты на 1000 м
9 июля, 07:23
Глава Крыма: «Принято решение о строительстве в республике нескольких крупных спортивных объектов. Обсуждаем создание Академии хоккея»
321 мая, 19:58
Покровская о россиянках на Кубке мира: «Было очень важно, как нас примут политически. Многое значит то, что нам отдали первое место»
212 апреля, 11:44
На фестивале фридайвинга «Под лед Байкала» установили четыре мировых рекорда
119 марта, 07:49
Сергей Фесиков назначен на пост спортивного директора Федерации водных видов спорта России
27 января, 20:00
Экс-ведущая «Матч ТВ» Серегина о втором муже: «Его посадили, когда мы познакомились, а выпустили, когда мы расстались. До сих пор над этим ржем»
716 января, 14:40
Открылась регистрация на спортивный фестиваль «Липецкий триатлон, 113. Зеленый остров». Он пройдет 9 и 10 августа
22 декабря 2024, 10:05
Кирилл Пригода: «Я планирую выступать и дальше. Сейчас нет таких рамок, что ты можешь быть спортсменом уровня сборной исключительно с 18 до 25 лет»
116 декабря 2024, 19:07
Владимир Сальников: «Опыт выступления пловцов на чемпионате мира в Будапеште станет полезным для других наших водных видов»
316 декабря 2024, 09:10
РУСАДА с января по ноябрь 2024 года взяло у спортсменов более 10 700 допинг-проб
211 декабря 2024, 07:42